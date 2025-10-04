Από το 2019 στη Μεσσήνη: Η μάχη για το τρένο και η φωνή των πολιτών

Η συζήτηση για το μέλλον του τρένου στη Μεσσήνη παραμένει ανοιχτή και επίκαιρη. Από το 2019, όταν ανέλαβα καθήκοντα Δημοτικού Συμβούλου, αντιλήφθηκα την αγωνία που υπήρχε τόσο στη Μεσσήνη όσο και στην Καλαμάτα για την τύχη του σιδηροδρόμου. Από την πρώτη στιγμή θεώρησα χρέος μου να αναδείξω αυτό το κρίσιμο ζήτημα, που αφορά όχι μόνο τις μετακινήσεις αλλά και την ίδια την προοπτική ανάπτυξης της περιοχής μας.

Με παρεμβάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο και δημόσιες τοποθετήσεις, μετέφερα ξεκάθαρα το μήνυμα των πολιτών: η Μεσσήνη θέλει το τρένο, το χρειάζεται και το διεκδικεί.

Ανάμεσα στις πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν, ιδιαίτερη σημασία είχε η διαδικτυακή δημοσκόπηση που οργανώθηκε και ολοκληρώθηκε με εντυπωσιακή συμμετοχή. Το αποτέλεσμα ήταν σαφές και ηχηρό: το 97% των συμπολιτών μας δήλωσε ξεκάθαρα «ναι» στο τρένο. Ένα ποσοστό που δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολίας και αποτελεί ισχυρό επιχείρημα για τη διεκδίκηση της επαναλειτουργίας του σιδηροδρόμου.

Η δημοσκόπηση αυτή δεν είναι απλώς ένας αριθμός· είναι η φωνή της τοπικής κοινωνίας, ένα εργαλείο που μπορεί και πρέπει να αξιοποιήσει κάθε θεσμικός φορέας, κάθε αρμόδια Αρχή.

Κοιτάζοντας πίσω, αισθάνομαι περήφανος για την προσπάθεια που ξεκίνησε από το 2019 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Ο αγώνας για το τρένο στη Μεσσήνη δεν είναι μόνο ζήτημα συγκοινωνίας· είναι ζήτημα μέλλοντος, ανάπτυξης και ζωής.