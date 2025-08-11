Κηδεύεται σήμερα η Λένα Σαμαρά

Συγγενείς και φίλοι θα πουν σήμερα το μεσημέρι το τελευταίο αντίο στη Λένα Σαμαρά που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών.

Η κόρη του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη Σαμαρά θα πραγματοποιηθεί στο Α΄ Κοιμητήριο της Αθήνας στη 1 μ.μ.

«Τη Δευτέρα, 11 Αυγούστου, θα αποχαιρετίσουμε τη Λένα μας, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών, στις 13:00», ήταν το μήνυμα του Αντώνη Σαμαρά.

Ο αδόκητος θάνατος της 34χρονης βύθισε στο πένθος την οικογένεια Σαμαρά, και παράλληλα ξεσήκωσε και ένα “κύμα” συλλυπητηρίων μηνυμάτων και ανακοινώσεων από εκπροσώπους του συνόλου της πολιτικής ζωής του τόπου, εκπροσώπων φορέων από όλη τη χώρα, αλλά και πλήθους πολιτών.

Η επιθυμία της οικογένειας

Ανακοίνωση με την οποία ζητά, από όσους επιθυμούν, να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα αντί στεφάνου στην κηδεία της Λένας Σαμαρά, εξέδωσε η οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού.

Συγκεκριμένα αναφέρεται:

«Αντί στεφάνου για τη Λένα, η οικογένεια Σαμαρά παρακαλεί, όσους το επιθυμούν, να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα. Αυτό θα ήθελε η Λένα μας.

Συγκεκριμένα, μπορούν να βοηθηθούν :

το ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΙΒΠ)

IBAN: GR9301104270000042748015718 (NBG)

η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

IBAN: GR6702603220000120201023242 (Eurobank)

το ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ «Ή ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ».

IBAN: GR7302602600000820101744921 (Eurobank)»

Συγκινητικό μήνυμα του αδερφού της Κώστα

Με ένα συγκινητικό μήνυμα αποχαιρέτησε τη Λένα Σαμαρά ο αδερφός της Κώστας, μη μπορώντας και αυτός να συνειδητοποιήσει πως από την μια στιγμή στην άλλη, η αδελφή του έφυγε από δίπλα του. Αγγελούδι μου, αδερφούλα μου…θα έδινα την ζωή μου για να μην συμβεί αυτό…Πως να αντέξω χωρίς εσένα, την ζεστή αγκαλιά σου και την υπέροχη ψυχή σου, που μας γέμιζε όλους καθημερινά. Στα δύσκολα και στα εύκολα ήμασταν πάντα μαζί ο ένας να στηρίζει τον άλλον. Δεν θα φύγεις ποτέ. Είσαι κομμάτι παντοτινό της καρδιάς και της ζωής μας. Σε λατρεύω Λενάκι μου», έγραψε ο Κώστας Σαμαράς.

Συλλυπητήρια από Παν. Νίκα

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια Σαμαρά εξέφρασε και ο πρώην δήμαρχος Καλαμάτας και τέως περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας: “Η ξαφνική εκδημία της αείμνηστης Λένας Σαμαρά αποτελεί συγκλονιστική και ανείπωτη τραγωδία.