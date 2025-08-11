Το τελευταίο αντίο στη Λένα Σαμαρά, κόρη του πρώην πρωθυπουργού Α. Σαμαρά

Η Λένα Σαμαρά έφυγε ξαφνικά από τη ζωή το βράδυ της Πέμπτης, σε ηλικία μόλις 34 ετών. Άφησε την τελευταία της πνοή από ανακοπή στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Είχε αποφοιτήσει το 2008 από το Κολλέγιο Αθηνών και στη συνέχεια σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Λονδίνο. Έπειτα από την ανακοίνωση για την κηδεία της Λένας Σαμαρά, η οικογένεια του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά έχει γνωστοποιήσει την επιθυμία της, αντί στεφάνων να ενισχυθούν φορείς με κοινοφελείς σκοπούς και δραστηριότητα. «Αυτό θα ήθελε η Λένα μας» έγραψε στην ανάρτησή του ο Αντώνης Σαμαράς, παραθέτοντας τους τρεις οργανισμούς και τους αριθμούς λογαριασμών τους.

ΑΠΕ-ΜΠΕ