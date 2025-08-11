Μάχη των πυροσβεστών στη Δημοτική Ενότητα Ιθώμης: Μεγάλο πύρινο μέτωπο απείλησε τα Πετράλωνα (βίντεο-φωτογραφίες)

Λίγα μόλις μέτρα από τα πρώτα σπίτια του χωριού Πετράλωνα του Δήμου Μεσσήνης έφτασαν οι φλόγες από την μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα στην περιοχή λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι.

Ειδικότερα η φωτιά ξεκίνησε ανάμεσα σε Πετράλωνα και Μαγγανιακό, σχετικά κοντά στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης. Η άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής, των κατοίκων με δεκάδες τρακτέρ και οι συνεχείς ρίψεις νερού από εναέρια μέσα απέτρεψε τα χειρότερα, μιας και λίγο έλειψε η φωτιά να φτάσει σε ορισμένα σπίτια στα Πετράλωνα. Η φωτιά βρήκε καύσιμη ύλη στο παρθένο δάσος της περιοχής, με κατοίκους του χωριού να αναφέρουν πως ανάλογης έκτασης φωτιά είχε να σημειωθεί από το 1992.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ήταν τεράστια από την πρώτη στιγμή, με οχήματα και πυροσβέστες από πολλά μέρη της Πελοποννήσου να δίνουν μάχη με τις φλόγες για πολλές ώρες, έως ότου τη θέσουν υπό έλεγχο λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι.

Πάνω από 130 πυροσβέστες από όλη την Πελοπόννησο

Συνολικά για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 80 πυροσβέστες με 29 οχήματα, 55 πεζοπόρα τμήματα, πέντε βυτιοφόρα και τέσσερα μηχανήματα έργου του Δήμου Μεσσήνης, ενώ στην κατάσβεση συνεισέφεραν εθελοντικές ομάδες, αλλά και η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής ήταν από όλα τα μέρη της Μεσσηνίας και ακόμη από Ναύπλιο, Κόρινθο, Τρίπολη, Σπάρτη, Γύθειο, Αργος, Αστρος, Αρεόπολη, Ελευσίνα κ.α.

Καίρια όμως ήταν η συμβολή των εναέριων μέσων, μιας και λόγω του δύσβατου της περιοχής και της ορεινής πλαγιάς που έκαιγε η φωτιά, σε πολλά σημεία δεν μπορούσαν να πλησιάσουν τα πυροσβεστικά οχήματα.

Ρίψεις από 17 εναέρια μέσα!

Είναι χαρακτηριστικό πως γύρω στις 3 το μεσημέρι, που άλλαξε φορά ο αέρας και υπήρξε μεγάλη αναζωπύρωση, 17 εναέρια μέσα (αεροσκάφη PLZ και Canadair και ελικόπτερα) έκαναν συνεχείς ρίψεις και κατόρθωσαν να αποτρέψουν τα χειρότερα.

Την επιχείρηση κατάσβεσης συντόνισε ο Περιφερειακός Διοικητής Πελοποννήσου του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Ανδρέας Καπουράλος και ο Διοικητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Μεσσηνίας, Πύραρχος Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος.

Ηχησε το “112”

Αξίζει να σημειωθεί πως λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι ήχησε το “112” καλώντας από όσους βρίσκονται στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών, ενώ λίγο αργότερα εστάλη νέα ειδοποίηση στους κατοίκους των Πετραλώνων να απομακρυνθούν προς Μελιγαλά.

Αργά χθες το απόγευμα η φωτιά είχε τεθεί υπό πλήρη έλεγχο, όμως στο σημείο θα παρέμεναν όλη τη νύχτα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις σε ισχυρή επιφυλακή, για τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία μέχρι χθες το απόγευμα δεν είχε κάνει σαφής εκτίμηση για την έκταση της φωτιάς, αλλά είναι σίγουρο πως κάηκαν εκατοντάδες στρέμματα δασικής έκτασης, ενώ στις φλόγες παραδόθηκαν και αρκετές δεκάδες ελαιόδεντρα, κοντά στα Πετράλωνα.

Μαρτυρίες κατοίκων για κολόνα που πετούσε σπίθες

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων του χωριού η φωτιά οφείλεται σε καλώδιο της ΔΕΗ και συγκεκριμένα σε κολόνα που πετούσε σπινθήρες εδώ και ημέρες.

Οι κάτοικοι αναφέρουν πως ενημέρωσαν τη ΔΕΗ και μάλιστα συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ είχε βρεθεί στο σημείο, αλλά δεν είχε αποκαταστήσει τη βλάβη, παρά μόνο είχε καθαρίσει περιμετρικά τον χώρο. Το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής διενεργεί προανάκριση για τα αίτια της πυρκαγιάς και μάλιστα βρέθηκε και στην περιοχή πραγματοποιώντας αυτοψία.

Στο σημείο της πυρκαγιάς βρέθηκε και ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος, αλλά και ο Δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος που σε δηλώσεις του εξήρε την αυταπάρνηση των πυροσβεστών, τόνισε τη σημασία των ρίψεων που έκαναν τα εναέρια μέσα, ενώ έκανε ειδική αναφορά στους εθελοντές - κατοίκους των Πετραλώνων και των γύρω χωριών που με τα τρακτέρ του προσέφεραν πολύτιμη βοήθεια στην κατάσβεση της φωτιάς, επιχειρώντας σε δύσβατα σημεία.