Διάκριση για τα Επιμελητήρια Μεσσηνίας και Αρκαδίας

Μια ιδιαίτερα σημαντική διάκριση για τα Επιμελητήρια Αρκαδίας και Μεσσηνίας αποτέλεσε η παρουσίαση / προβολή του έργου των «Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων προώθησης στην απασχόληση στην περιοχή εφαρμογής του Εδαφικού Σχεδίου Δίκαιης Μετάβασης Μεγαλόπολης» ανάμεσα στα εννέα (9) Ευρωπαϊκά έργα που επιλέχθηκαν στο πλαίσιο του 5ου Ετήσιου Συνεδρίου της Πλατφόρμας Δίκαιης Μετάβασης, που διοργάνωσε η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες από τις 21 έως τις 23 Οκτωβρίου 2025.

«Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την περιοχή της Μεγαλόπολης η διάκριση του έργου για την προώθηση της απασχόλησης στο πλαίσιο του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης, το οποίο υλοποιείται από κοινού από το Επιμελητήριο Αρκαδίας και το Επιμελητήριο Μεσσηνίας» δήλωσαν οι πρόεδροι Γιάννης Τρουπής και Βαγγέλης Ξυγκώρος από τις Βρυξέλλες και τόνισαν «το έργο αυτό αποτελεί μια χειροπιαστή απόδειξη ότι μέσα από συνεργασίες επιτυγχάνονται σημαντικά αποτελέσματα για την τοπική μας οικονομία. Πρόκειται για το πρώτο έργο που ξεκίνησε να υλοποιείται στο εδαφικό σχέδιο της Μεγαλόπολης και το μοναδικό από την Ελλάδα που επελέγη να παρουσιαστεί ως βέλτιστη πρακτική ανάμεσα σε πάρα πολλά ακόμα έργα Δίκαιης Μετάβασης απ’ όλη την Ευρώπη».

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου οι κ.κ. Τρουπής και Ξυγκώρος είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, της Μετάβασης Α.Ε., με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς άλλων Ευρωπαϊκών κρατών, που υλοποιούν αντίστοιχα προγράμματα Δίκαιης Μετάβασης, να αναδείξουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής της Μεγαλόπολης ως συγκριτικά πλεονεκτήματα, να ανταλλάξουν τεχνογνωσία και να θέσουν τις βάσεις για την προσέλκυση συνεργασιών σε Ευρωπαϊκά προγράμματα.