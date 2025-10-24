Φθινοπωρινές δράσεις από το Διεθνές Κέντρο Χορού Καλαμάτας

Το πρόγραμμα δράσεων που θα πραγματοποιηθούν στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας από τον Οκτώβριο έως και τον Δεκέμβριο 2025 ανακοινώθηκε επίσημα.

Ειδικότερα, 21-30 Οκτωβρίου το Διεθνές Κέντρο Χορού Καλαμάτας θα φιλοξενήσει στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας το ερευνητικό χορογραφικό πρόγραμμα «Smala – Ένα χορογραφικό εργαστήριο στη Μεσόγειο» που πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας, το Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου, το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας και την ομάδα Accrorap των χορογράφων Kader Attou και Sophie Bulbulyan. Ακολουθεί τον Νοέμβριο η Εθνική Λυρική Σκηνή που, σε συνεργασία με τον Δήμο Καλαμάτας και το Διεθνές Κέντρο Χορού Καλαμάτας της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΦΑΡΙΣ, παρουσιάζει στις σκηνές του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας το τρίπτυχο χορού Return of the Summer με το Μπαλέτο της ΕΛΣ, τις παραστάσεις της Εναλλακτικής Σκηνής Σιωπή, ο βασιλιάς ακούει, ο Καραγκιόζης Ριγολέττος και Θέλω να δω τον Πάπα, καθώς και μια σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Το πρόγραμμα «Η ΕΛΣ ταξιδεύει στην Ελλάδα» υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Τέλος, συνεχίζεται μέχρι και τον Δεκέμβριο στο χώρο του Φουαγιέ του Μεγάρου Χορού η επετειακή περιοδική έκθεση Καλαμάτα, η Πόλη του Χορού, που υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού για τα 30 χρόνια του θεσμού. Η έκθεση, που έχει κερδίσει ήδη τις εντυπώσεις των επισκεπτών, αναδεικνύει την ιστορία του Φεστιβάλ μέσα από θραύσματα – αφίσες, προγράμματα, φωτογραφίες και βίντεο – του αρχείου του αλλά και νέες δημιουργίες.

Όλες οι παραπάνω δράσεις έχουν ως στόχο ένα Διεθνές Κέντρο Χορού που θα λειτουργεί όλο τον χρόνο ανεξάρτητα από το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας και θα κινείται ταυτόχρονα σε τοπική, εθνική και διεθνή κλίμακα ως χώρος φιλοξενίας καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο, με ιδιαίτερο προσανατολισμό στους Έλληνες δημιουργούς. Ένα κέντρο που θα αγκαλιάζει όλα τα διαφορετικά στάδια που εμπλέκονται στη δημιουργία ενός καλλιτεχνικού έργου-την έρευνα, την παραγωγή, την παρουσίαση και την προώθηση-, που θα τροφοδοτεί τον διάλογο των τεχνών με τις επιστήμες, τις παραδόσεις και τις τεχνολογίες και θα αναδεικνύει τη σύνδεση της τέχνης με την κοινωνία μέσα από την ανάπτυξη δημιουργικών σχέσεων του θεσμού με την πόλη και τις κοινότητες.

Οι δράσεις που θα παρουσιαστούν, επιβεβαιώνουν μία ακόμη προτεραιότητα της Τζένης Αργυρίου που είναι αυτή της ανάπτυξης συνεργασιών με άλλους πολιτιστικούς φορείς, μορφωτικά ιδρύματα και οργανισμούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό όπως η Εθνική Λυρική Σκηνή, το Γαλλικό Ινστιτούτο και η ομάδα Accrorap, με έδρα τη Friche La Belle de Mai στη Μασσαλία.

Smala – Ένα χορογραφικό εργαστήριο στη Μεσόγειο

21 – 30 Οκτωβρίου 2025, Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

Το «Smala» είναι ένα περιοδεύον χορογραφικό εγχείρημα που αναπτύσσεται από το 2023 από τον Kader Attou και την ομάδα Accrorap, με έδρα τη Friche La Belle de Mai στη Μασσαλία.

Στόχος του είναι να δημιουργεί χώρους συνάντησης, ανταλλαγής και έμπνευσης ανάμεσα σε καλλιτέχνες και πολιτιστικούς φορείς της Μεσογείου, με το hip hop ως κοινό εκφραστικό πεδίο.

Στο εργαστήριο συμμετέχουν χορευτές από την Ελλάδα και την Κύπρο, οι οποίοι είχαν λάβει μέρος το 2021 στο πρόγραμμα μετάδοσης του έργου The Roots του Kader Attou που είχε παρουσιαστεί στην Καλαμάτα το 2019 στην έναρξη του 25ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας. Τέσσερα χρόνια αργότερα, η νέα αυτή πρωτοβουλία στοχεύει να εντάξει τους καλλιτέχνες σε μια διαδικασία δημιουργικής συνέχειας και διαπολιτισμικού διαλόγου, μέσα από τη γλώσσα του χορού και του hip hop.

Παράλληλα, ενισχύοντας τη συνεργασία ανάμεσα στους φιλοξενούμενους καλλιτέχνες και την τοπική χορευτική κοινότητα, θα πραγματοποιηθεί ένα διήμερο εργαστήριο χορού για προχωρημένους σπουδαστές χορού, με ελεύθερη είσοδο, στη Δημοτική Σχολή Χορού Καλαμάτας, την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου (19:00–21:00) και το Σάββατο 25 Οκτωβρίου (18:00–20:00). Δηλώσεις συμμετοχής: kidf@kalamatadancefestival.gr.

Μετά την Καλαμάτα το πρόγραμμα «Smala» θα επισκεφθεί δύο ακόμη σταθμούς στη Μεσόγειο, τη Λεμεσό σε συνεργασία με τη Στέγη Σύγχρονου Χορού Λεμεσού και τη Μασσαλία, όπου θα ολοκληρώσει τον κύκλο του στο πλαίσιο της Saison Méditerranée 2026.

Εθνική Λυρική Σκηνή

Νοέμβριος 2025

Σε συνέχεια της επιτυχημένης συμμετοχής του Μπαλέτου και της Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, η παρουσία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στην πρωτεύουσα της Μεσσηνίας διευρύνεται, στο πλαίσιο του διετούς μνημονίου συνεργασίας που υπέγραψαν τον Ιούλιο του 2025 ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής της ΕΛΣ Γιώργος Κουμεντάκης με τον Δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο.

Το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, του Δήμου Καλαμάτας της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΦΑΡΙΣ θα διαρκέσει δύο χρόνια και υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. To μνημόνιο περιλαμβάνει ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα παραστατικών, εκπαιδευτικών και κοινωνικών δράσεων αρχής γενομένης από τον Νοέμβριο του 2025. Όλες οι παραστάσεις και οι δράσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής θα φιλοξενηθούν στους χώρους του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Η παρουσία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στην Καλαμάτα, θα ξεκινήσει την 1η Νοεμβρίου με δύο εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά, το Μπαμπά…Χορεύουμε; σε σχεδιασμό – υλοποίηση Γιάννη Σταυρόπουλου και Θένιας Αντωνιάδη και τις Μουσικές Αφηγήσεις, από τις Κατσίκες ξέρουν τον Δρόμο (Έλλη Γιαννάκη, Δημήτρης Κούρτης, Νίκος Καρύδης) που προσκαλούν μικρούς και μεγάλους σε ένα μοναδικό ταξίδι στον μαγικό κόσμο των παραμυθιών.

Στις 4 Νοεμβρίου, η Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ παρουσιάζει δύο πρωινές παραστάσεις για σχολεία (στις 09.30 και στις 11.00) του μιούζικαλ για όλη την οικογένεια του Νίκου Κυπουργού Σιωπή ο βασιλιάς ακούει, σε λιμπρέτο Θωμά Μοσχόπουλου και σκηνοθεσία Θοδωρή Αμπαζή, με τους Χάρη Ανδριανό, Βάσια Ζαχαροπούλου και Νίκο Στεφάνου στους βασικούς ρόλους και τη συμμετοχή μικρού μουσικού συνόλου: μια μουσικοθεατρική εμπειρία που εισάγει το κοινό στις βασικές έννοιες της μουσικής σαν παιχνίδι.

Στις 6 Νοεμβρίου, η νέα όπερα σκιών της ΕΛΣ Ο Καραγκιόζης Ριγολέττος, σε μουσική προσαρμογή Λίνας Ζάχαρη και κείμενο Δημήτρη Δημόπουλου και Αλέξανδρου Μελισσηνού παρουσιάζεται για σχολεία στις 09.30 και στις 11.00. Πρωταγωνιστούν οι μονωδοί Μάνος Κοκκώνης, Γιάννης Σελητσανιώτης, Μαριλένα Στριφτόμπολα και ο καραγκιοζοπαίχτης Αλέξανδρος Μελισσηνός. Ο πιο διάσημος και αγαπημένος καμπούρης γελωτοποιός του θεάτρου σκιών, ο Καραγκιόζης, καλείται να φέρει εις πέρας μια… λυρική αποστολή: να ερμηνεύσει τον πιο διάσημο καμπούρη της όπερας, τον Ριγολέττο!

Το απόγευμα της 6ης Νοεμβρίου στις 18.30 και στις 21.00 θα παρουσιαστεί η οπερέτα του Θεόφραστου Σακελλαρίδη Θέλω να δω τον Πάπα, σε σκηνοθεσία Νατάσας Τριανταφύλλη, ενορχήστρωση Μιχάλη Παπαπέτρου, με τους Δημήτρης Σιγαλό, Βαγγέλη Μανιάτη, Τζούλια Σουγλάκου, Χρύσα Μαλιαμάνη, Νικόλα Μαραζιώτη, Μαρισία Παπαλεξίου, Αντώνη Κυριακάκη και τη συμμετοχή μικρού μουσικού συνόλου.

Στις 22 και 23 Νοεμβρίου το Μπαλέτο της ΕΛΣ θα παρουσιάσει το τρίπτυχο χορού Return of the Summer, με τις χορογραφίες Μπολερό του Κωνσταντίνου Ρήγου, σε μουσική Μορίς Ραβέλ, Point of No Return του Γιάννη Μανταφούνη, σε μουσική Γιώργου Κουμεντάκη και Les Nuits d’été του Κωνσταντίνου Ρήγου, πάνω στη μουσική του Εκτόρ Μπερλιόζ, συνθέτοντας ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα σύγχρονου χορού που ξεχειλίζει από δυναμισμό και ενέργεια.

Στις 23 Νοεμβρίου, θα παρουσιαστεί η όπερα Τσέπης Ριγολέττος, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για βρέφη και νήπια από ενός έως τριών ετών. Το εργαστήριο - Όπερα Τσέπης Ριγολέττος είναι μια πρωτότυπη πολυαισθητηριακή εμπειρία ειδικά σχεδιασμένη για βρέφη και μικρά παιδιά ηλικίας 1 έως 3 ετών και εμπνευσμένη από τον Ριγολέττο του Τζουζέππε Βέρντι. Η δράση επιχειρεί να δημιουργήσει έναν πολυμεσικό κόσμο ήχου, εικόνας και κίνησης με στόχο την επαφή των παιδιών με τον κόσμο της όπερας, μέσω της αισθητηριακής εξερεύνησης και της ενεργητικής συμμετοχής.

Όλες οι παραστάσεις που θα δοθούν στην Καλαμάτα, είναι με είσοδο ελεύθερη για το κοινό με δελτία προτεραιότητας από την www.ticketservices.gr, στο πλαίσιο του προγράμματος «Η ΕΛΣ ταξιδεύει στην Ελλάδα», το οποίο υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Για τις εκπαιδευτικές δράσεις που απευθύνονται στο κοινό και για τις παραστάσεις που απευθύνονται στα σχολεία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν από τις 23 έως και τις 31 Οκτωβρίου να δηλώσουν συμμετοχή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dikexokal@gmail.com και να ενημερώνονται για τη διαδικασία συμμετοχής στα τηλέφωνα: 2721083086 & 2721180868 (10:00-13:00 από Δευτέρα έως Παρασκευή).

Επετειακή Έκθεση «Καλαμάτα, η Πόλη του Χορού»

Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2025

Στο χώρο του Φουαγιέ του Μεγάρου Χορού συνεχίζεται η επετειακή περιοδική έκθεση Καλαμάτα, η Πόλη του Χορού. Η έκθεση που έχουν ήδη δει χιλιάδες επισκέπτες, αναδεικνύει την ιστορία του Φεστιβάλ μέσα από θραύσματα – αφίσες, προγράμματα, φωτογραφίες και βίντεο – του αρχείου του και νέες δημιουργίες.

Στο πλαίσιο της έκθεσης, το εμβληματικό έργο «Μνημείο» του Δημήτρη Παπαϊωάννου ανασύρεται από το αρχείο του Διεθνούς Κέντρου Χορού Καλαμάτας και προβάλλεται στο Φουαγιέ του Μεγάρου Χορού, είκοσι-οκτώ χρόνια μετά την ανάθεση δημιουργίας του από το Φεστιβάλ τo 1997. Ένα σόλο αφιερωμένο στη Nelly’s, τη φωτογράφο που απαθανάτισε τις απαρχές του εξπρεσιονιστικού χορού. Πρόκειται για το μοναδικό σόλο που έχει δημιουργήσει έως τώρα ο Δημήτρης Παπαϊωάννου. Ερμηνεύει η Κατερίνα Παπαγεωργίου – Kat Válastur, ενώ τη σκηνοθεσία του βίντεο υπογράφει ο Τάκης Χατζόπουλος.

Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης δημιουργίες νέων έργων εμπνευσμένων από το αρχείο του Φεστιβάλ: στο Reimagine, η Λίλα Σωτηρίου παρουσιάζει ένα νέο έργο σε μουσική του Σταύρου Γασπαράτου, ένα βίντεο εμπνευσμένο από το αρχείο του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, με φωτογραφίες και δημοσιεύσεις από την ιστορία του θεσμού.

Η έκθεση θα είναι επισκέψιμη από 25 Οκτωβρίου 2025: από Τετάρτη έως Κυριακή: 10:00-13:00 & 18:00-20:30.

Η έκθεση θα είναι κλειστή κάθε Δευτέρα και Τρίτη.