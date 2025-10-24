Προσεχώς μόνιμος σταθμός ΕΚΑΒ στη Λογγά σύμφωνα με τον Μαντά

Αυτό είπε στο βουλευτή Περικλή Μαντά ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ Γιώργος Χαραλάμπους. Αναλυτικά η ανακοίνωση του Πολιτικού Γραφείου του Μεσσήνιου βουλευτή: «Συνάντηση με τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ Γεώργιο Χαραλάμπους πραγματοποίησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Περικλής Μαντάς, με αντικείμενο τις ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το σοβαρό ζήτημα του υγειονομικού κενού που καταγράφεται στην περιοχή της Κορώνης και της Ανατολικής Πυλίας.

Η συζήτηση έγινε στον απόηχο της πρόσφατης τραγικής απώλειας μιας ηλικιωμένης γυναίκας, η οποία έχασε τη ζωή της περιμένοντας επί 45 λεπτά ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που ερχόταν από την Καλαμάτα. Το περιστατικό αυτό ανέδειξε με δραματικό τρόπο την ανάγκη για άμεση ενίσχυση της προνοσοκομειακής φροντίδας στις απομακρυσμένες περιοχές της Μεσσηνίας, μια πραγματικότητα που παρότι ο βουλευτής έχει αναδείξει αρκετές φορές στο παρελθόν, ωστόσο η πλήρης και αποτελεσματική αντιμετώπισή της δεν είχε καταστεί δυνατή μέχρι σήμερα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Μαντάς έθεσε επιτακτικά το ζήτημα της ίδρυσης μόνιμου σταθμού ΕΚΑΒ στην Ανατολική Πυλία, υπογραμμίζοντας ότι οι μεγάλες χρονοκαθυστερήσεις στη διακομιδή επειγόντων περιστατικών θέτουν καθημερινά σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Παράλληλα σημείωσε ότι τα περιθώρια έχουν πλέον δραματικά στενέψει και ότι η ταχεία επίλυση του ζητήματος οφείλει να αποτελέσει ύψιστη προτεραιότητα.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ ενημέρωσε τον Μεσσήνιο βουλευτή ότι όλες οι παρεμβάσεις έχουν ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη και ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες και σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της υπηρεσίας, έχει προγραμματιστεί η θέση σε λειτουργία ενός μόνιμου σταθμού του ΕΚΑΒ με έδρα τη Λογγά του δήμου Μεσσήνης. Επιπλέον, όπως σημειώθηκε, ο νέος σταθμός θα στεγαστεί σε δημοτικό κτήριο το οποίο έχει πρόσφατα ανακαινιστεί με τη μέριμνα και τις υποδομές που διέθεσε ο δήμος, με στόχο να φιλοξενηθούν το προσωπικό και ο εξοπλισμός του ΕΚΑΒ.

Μετά τη συνάντηση, ο κ. Μαντάς δήλωσε ότι «η λειτουργία μόνιμου σταθμού ΕΚΑΒ στη Λογγά αποτελεί μια απολύτως αναγκαία παρέμβαση που θα σώσει ζωές και θα αποκαταστήσει το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών σε ολόκληρη την Ανατολική Πυλία. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ για την ανταπόκριση και τη συνεργασία του, καθώς και τον δήμο Μεσσήνης για τη συμβολή του στη διάθεση των εγκαταστάσεων. Συνεχίζουμε με επιμονή και συνεννόηση, ώστε η πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας να καταστεί πραγματικότητα για κάθε Μεσσήνιο πολίτη, όπου κι αν κατοικεί».