Καλαμάτα: Υπό έλεγχο η φωτιά στην περιοχή Ρίζα - Καίριες ρίψεις από εναέρια μέσα (βίντεο)

Οι συνεχείς ρίψεις νερού από αέρος οριοθέτησαν τη φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι στην περιοχή Ρίζα Καλαμάτας, στο δρόμο προς Ελαιοχώρι.

Στο σημείο επιχείρησαν δυο αεροσκάφη τύπου PZL, αλλά και ελικόπτερα που με στοχευμένες ρίψεις από κοντινή απόσταση, κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο μέσα σε λιγότερο από δύο ώρες.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμάτας ήταν άμεση, μιας και για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν δέκα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν τόσο εθελοντές της ομάδας "Δημιοβίτισσα", αλλά και πέντε υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Καλαμάτας. Η φωτιά έχει κάψει μέχρι στιγμής αρκετά ελαιόδεντρα και ξερά χόρτα, όμως το ευτύχημα ήταν πως δεν απειλήθηκαν σπίτια του οικισμού, παρότι ήταν σε κοντινή απόσταση από την εστία της πυρκαγιάς.