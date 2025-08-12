Ψηφιακή μοντελοποίηση των αρχαίων στην πλατεία Υπαπαντής

Σύμβαση για την τρισδιάστατη σάρωση και την ψηφιακή μοντελοποίηση των αρχαίων οικοδομικών καταλοίπων που έχουν αποκαλυφθεί στους ανασκαφικούς τομείς επί της οδού Χρυσοστόμου Θέμελη και επί της νοτιοανατολικής γωνίας της πλατείας Υπαπαντής, κατά τις πρόσφατες σωστικές ανασκαφικές εργασίες που διενήργησε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, υπέγραψε χθες, η Εφορεία με ιδιωτική εταιρεία (NIVO ΙΚΕ με έδρα την Αθήνα), σχετική με το αντικείμενο.

Πρόκειται για τις ανάγκες του έργου “Αρχαιολογική έρευνα στην περιοχή της πλατείας Υπαπαντής Δήμου Καλαμάτας”, που υλοποιείται με προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ του υπουργείου Πολιτισμού, του Δήμου και της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας αναθέτει στην εταιρεία “την τρισδιάστατη σάρωση και την ψηφιακή μοντελοποίηση των αρχαίων οικοδομικών καταλοίπων που έχουν αποκαλυφθεί στους ανασκαφικούς τομείς επί της οδού Χρυσοστόμου Θέμελη και επί της νοτιοανατολικής γωνίας της πλατείας Υπαπαντής.

Η υλοποίηση των εργασιών θα περιλαμβάνει την τρισδιάστατη σάρωση και την ψηφιακή μοντελοποίηση των αρχαίων οικοδομικών καταλοίπων με δυνατότητα εικονικής περιήγησης επί αυτών και στον περιβάλλοντα αυτών χώρο. Θα παρέχεται στον τελικό χρήστη η δυνατότητα εικονικής περιήγησης 360ο με δυνατότητα μεγέθυνσης και σμίκρυνσης του μνημείου. Τα παραγόμενα αρχεία θα είναι φιλικά ως προς την χρήση τους από τον τελικό χρήστη και κατάλληλα επεξεργασμένα, ώστε να προβάλλουν τα μνημεία απρόσκοπτα στους ψηφιακούς ιστοτόπους της Υπηρεσίας κατάλληλα προσαρμοσμένα για προβολή και χειρισμό σε οθόνες διαφορετικών αναλύσεων και σε φορητές συσκευές (smartphones, tablets κ.α.). Θα παρέχεται επίσης η δυνατότητα για ορθοφωτογραμμετρική απεικόνισή τους, καθώς και η δυνατότητα μετρήσεων επί του παραγόμενου μοντέλου, καθώς και η δυνατότητα διαμόρφωσης οριζοντιογραφιών και τομών σε οποιονδήποτε άξονα με απεικόνιση των υψομετρικών επιπέδων και σταθερών τόσο επί των αρχαίων όσο και επί του περιβάλλοντος χώρου τους

Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει στην αναθέτουσα αρχή τα πρωταρχικά ανεπεξέργαστα (raw) αρχεία των σαρώσεων στη μέγιστη ανάλυση, καθώς και επεξεργασμένα αρχεία .obj, κατάλληλα για την ενσωμάτωσή τους σε ιστοτόπους και υπολογιστικά συστήματα της Υπηρεσίας με δυνατότητα απρόσκοπτου χειρισμού τους, επεξεργασίας και περιήγησης από τον ψηφιακό επισκέπτη.

Ο ανάδοχος θα οφείλει να ολοκληρώσει τη σάρωση των κινητών και ακίνητων μνημείων και την παράδοση των ψηφιακών τρισδιάστατων μοντέλων τους στην αναθέτουσα αρχή σε διάστημα 40 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

Η συνολική δαπάνη για τις ανωτέρω υπηρεσίες, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του αναδόχου ορίζεται έως του ποσού των 2.988,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%”.