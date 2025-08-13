Το νέο διοικητικό Συμβούλιο της Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας

Σε συνέχεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με εκλογές, που πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 9 Αυγούστου στο Συνεδριακό κέντρο του Costa Navarino, o πλειοψηφήσας κ. Παν. Λούτος, κάλεσε τα εκλεγέντα μέλη για την σύσταση του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας, η θητεία του οποίου έχει ισχύ δύο ετών.

Τους εκλεγμένους υποδέχτηκε στο γραφείο του ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος, ο οποίος και για την επόμενη διετία ορίζεται ως πρόεδρος της Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας. Μετά από εποικοδομητική συζήτηση και εισηγήσεις για τις θέσεις του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, αυτό διαμορφώνεται ως εξής:

Πρόεδρος: Στάθης Αναστασόπουλος, αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας

Συμπρόεδρος: Θανάσης Βασιλόπουλος, δήμαρχος Καλαμάτας

Α΄ αντιπρόεδρος: Νικόλαος Μαύρος εκπρόσωπος Αδελφότητας Μεσσηνίων Καναδά-Μόντρεαλ

Β΄ αντιπρόεδρος: Παρασκευάς Σωτηρόπουλος εκπρόσωπος Συλλόγου «Πύλου» Νοτίου. Αυστραλίας Αδελαΐδας

Εκπρόσωπος των ΗΠΑ: Γεώργιος Πολίτης, πρόεδρος του Συλλόγου Μεσσηνίων Μασαχουσέτης.

Εκπρόσωπος Ευρώπης: Θεοδώρα Γιαννίτση, διευθύντρια Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού Μόσχας

Γενικός γραμματέας: Παναγιώτης Μπαζίγος, εκπρόσωπος Συλλόγου Μανιατών

Οργανωτική γραμματέας: Έφη Μπούνα, γενική γραμματέας Συλλόγου εν Αθήναις Πυλίων «Το Ναυαρίνο»

Ταμίας: Παναγιώτης Λούτος, πρόεδρος Ομοσπονδίας Συλλόγων -συνδέσμων Τριφυλίας

Βοηθός Ταμία: Κώστας Βοργιάς, Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας.

Παγκόσμια ΜΜΕ: Μαργαρίτα Πολυδούρη, πρόεδρος «Συλλόγου Γυναικών Μικρομάνης Μαρία Πολυδούρη»

Μέλος: Φώτιος Μαρκόπουλος, πρόεδρος Μορφωτικού και Πολιτιστικού Συλλόγου «Η Αρχαία Μεσσήνη» Ίλιου

Μέλος : Παναγιώτα Παρασκευοπούλου, εκπαιδευτικός, μέλος του Συλλλόγου Μεσσηνίων Βριλησσίων «Η Ελαία».

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή:

Πρόεδρος: Κυριακή Μουτεβελή, πρόεδρος Συλλόγου «Αγ. Θεόδωροι» Αρφαρών Αθήνας

Μέλος: Κωστας Νερατζόγλου μέλος Δ.Σ. Συλλόγου εν Αθήναις Πυλίων «Το Ναυαρίνο»

Μέλος: Κυριαζής Αθανάσιος πρόεδρος Συλλόγου Σιδηροκάστρου «Δημοσθένης Κακαβάς»

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συμπληρώνεται με τους Εκπροσώπους των Περιφερειών:

Αχαΐας : Πηνελόπη Λαμπούση

Αττικής: Μαρία Λιακάκη

Βοστώνης: Ευάγγελος Σπυρόπουλος

Σικάγου: Ελένη Σώτος

Μελβούρνης: Μαρία Πουλή

Σίδνει: Ιουλία Τσαρίδης

Σουηδίας: Αθανάσιος Ψαρούλης

Ιταλίας: Δανιήλ Μακρής

Ουζμπεκιστάν: Κωνσταντίνος Πολίτης

Βενεζουέλας: Πολυξένη Μπαλά Μαραγκού

Με την ευχή και την προτροπή να συνεχιστεί το σπουδαίο έργο, με την πραγματοποίηση νέων προγραμμάτων και την προώθηση των αρχών της Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας, έληξε η πρώτη συνεδρίαση.