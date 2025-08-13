Βρετανοί ιπτάμενοι της Royal Air Force για εκπαίδευση στην 120 ΠΕΑ

Αυτό αποκάλυψε η ενημερωτική ιστοσελίδα hellasjournal.com υπενθυμίζοντας ότι ήδη υπάρχει συμφωνία και για τη εκπαίδευση Γερμανών, Κροατών, Πολωνών και Ιταλών πιλότων στην 120 ΠΕΑ. Η συμφωνία με τη Βασιλική Πολεμική Αεροπορία (Royal Air Force) επήλθε μετά από ενδελεχή αυτοψία των Βρετανών στην 120 ΠΕΑ.

Αναλυτικά το ρεπορτάζ της hellasjournal.com: «Η φημισμένη Royal Air Force, που αεροπόροι και μηχανικοί της είχαν εκπαιδεύσει τους Έλληνες μαχητές των αιθέρων κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, τώρα ζητά από την HAF να βάλει στα θρανία της 120 Πτέρυγας Εκπαίδευσης Αέρος, Βρετανούς ιπταμένους.

Μετά τους Γερμανούς της Luftwaffe, τους Κροάτες, τους Πολωνούς, τους Ιταλούς, ήρθε η σειρά της RAF να πάρει μαθήματα από το έμπειρο στελεχιακό δυναμικό της 120 ΠΕΑ στην Καλαμάτα. Πληροφορίες λένε ότι για να επιτευχθεί η συμφωνία με τους Βρετανούς, απαιτήθηκε χρόνος όπως και αυτοψίες Άγγλων, που ήθελαν να δουν από κοντά τα τμήματα της εκπαίδευσης των αεροπόρων στην ελληνική προκεχωρημένη βάση.

Στην θετική απόφαση για την αποστολή των δύο πρώτων Βρετανών αεροπόρων συνηγόρησαν ακόμη και οι προσπάθειες που εξελίσσονται αναφορικά με τους χώρους φιλοξενίας.

Ως τώρα αν όχι όλοι, η πλειονότητα πάντως των εκπαιδευόμενων διαμένει στην πόλη της Καλαμάτας. Η απόφαση που έχει ληφθεί από το αεροπορικό επιτελείο να επενδύσει σε νέους χώρους διαμονής εντός της 120 Πτέρυγας, δίνει επιπλέον bonus για την απόφαση αποστολής νέων αεροπόρων.

Ο καθένας έχει το δωμάτιο του, το γραφείο του για να μελετά κι έναν άνετο χώρο που θα μπορεί να ζει, εντός του οριοθετημένου αεροδρομίου.

• Το στοίχημα για την ηγεσία παραμένει. Η Καλαμάτα, τα μισθωμένα από το Ισραήλ Μ-346, η συσσωρευμένη αεροπορική εμπειρία, οι νέες εγκαταστάσεις φιλοξενίας, να γίνουν πύλη εισόδου τόσο για νέους ιπτάμενους εντός της Συμμαχίας, όσο για αεροπόρους φιλικών κρατών από την Μ. Ανατολή, τα Κράτη του Κόλπου, κ.ο.κ.

Και αυτό δείχνει να επιτυγχάνεται από την στιγμή που η φήμη της εκπαιδευτικής αεροπορικής βάσης αρχίζει να μεγαλώνει, ενώ αεροπορίες ζητούν πληροφορίες για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, τις ώρες πτήσης που μπορούν οι δικοί τους νέοι ιπτάμενοι να εκμεταλλευτούν, σε συνδυασμό με μια πόλη που θεωρείται η πιο ηλιόλουστη της Ελλάδας αλλά και της ευρύτερης περιοχής, με περισσότερες από 200 ημέρες τον χρόνο ηλιοφάνεια

Επιπλέον σημαντική ώθηση στην 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος έδωσε και η Νατοϊκή «σφραγίδα» που δόθηκε τον περασμένο Απρίλιο.

Στο Κάλιαρι της Σαρδηνίας κατά την 11η συνεδρίαση του Steering Board του προγράμματος NATO Flight TrainingEurope (NFTE), επισφραγίστηκε η πιστοποίηση της 120 Πτέρυγας Εκπαίδευσης Αέρος ως Κέντρο Εκπαίδευσης Ιπταμένων. Η μονάδα της Πολεμικής Αεροπορίας της Ελλάδας αναλαμβάνει πλέον ρόλο-«κλειδί» στην εκπαίδευση πιλότων συμμαχικών χωρών, τόσο σε αεροσκάφη T-6A Texan II όσο και στο προηγμένο M-346A

Η πιστοποίηση αυτή ενισχύει τη διεθνή θέση της Ελλάδας στον τομέα της στρατιωτικής εκπαίδευσης, ενώ ταυτόχρονα ενσωματώνει τη χώρα σε έναν ευρύτερο, στρατηγικό σχεδιασμό του ΝΑΤΟ για την αυτονομία και βιωσιμότητα της εκπαίδευσης ιπταμένων πληρωμάτων στην Ευρώπη.

Το πρόγραμμα NFTE αποτελεί μια καινοτόμα συμμαχική πρωτοβουλία, με στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου, πολυεθνικού δικτύου εκπαιδευτικών κέντρων που θα καλύπτει πλήρως τις ανάγκες εκπαίδευσης πιλότων των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ.

Αντί οι χώρες να διατηρούν αποσπασματικά ή ανεπαρκώς επανδρωμένα εθνικά εκπαιδευτικά κέντρα -τα οποία συχνά δεν δικαιολογούνται οικονομικά λόγω μικρής ετήσιας ζήτησης- το NFTE προωθεί τη συνεργασία, την κοινή χρήση υποδομών και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 13 χώρες και ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του NFTE είναι η μείωση της εξάρτησης από τις εκπαιδευτικές δομές των Ηνωμένων Πολιτειών, στις οποίες πολλές ευρωπαϊκές χώρες στηρίζονταν μέχρι πρόσφατα για την εκπαίδευση των πιλότων τους. Με τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού ευρωπαϊκού πλαισίου εκπαίδευσης, ενισχύεται η αυτοδυναμία της Συμμαχίας, επιτυγχάνεται επιμερισμός των βαρών και διασφαλίζεται ότι οι πιλότοι του ΝΑΤΟ θα είναι κατάλληλα καταρτισμένοι και έτοιμοι να επιχειρήσουν σε δυναμικά και απρόβλεπτα περιβάλλοντα.