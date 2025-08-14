Λακωνία: Επιχείρηση διάσωσης 68χρονου λουόμενου στην περιοχή της Μονεμβασιάς

Επιχείρηση για τη διάσωση ενός 68χρονου λουόμενου στήθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Μονεμβασιάς από το Λιμεναρχείο Γυθείου.

Ειδικότερα ο 68χρονος βρισκόταν για μπάνιο στη θαλάσσια περιοχή παραλίας Πύλα Αρχαγγέλου του Δήμου Μονεμβασιάς και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες χάθηκαν τα ίχνη του. Υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ξεκίνησαν έρευνες από ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, 4 ιδιωτικά σκάφη, καθώς και ένα περιπολικό όχημα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από ξηράς.

Οι έρευνες συνεχίστηκαν και σήμερα από δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού, ιδιωτικά σκάφη και δύο περιπολικά αυτοκίνητα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ενώ απογειώθηκε και αεροσκάφος του Λιμενικού.

Ο 68χρονος εντοπίστηκε τελικά σώος από το ιδιωτικό σκάφος "Αντώνιος", σε βραχώδη ακτή μεταξύ της παραλίας Χαρακιάς και του λιμανιού της Πλύτρας.

Στη συνέχεια, περισυνελέγη από πλωτό του Λιμενικού και μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο λιμάνι της Πλύτρας Λακωνίας, όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, για ιατρική περίθαλψη.