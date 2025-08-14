Ραυτόπουλο: Ενημέρωση για πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών

Ενημέρωση για μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης σε περίπτωση πυρκαγιάς θα πραγματοποιηθεί από την Πυροσβεστική την Κυριακή στο Ραυτόπουλο.

Η σημαντική αυτή πρωτοβουλία για ένα τόσο επίκαιρο ζήτημα ανήκει στον Σύλλογο των Απανταχού Ραπτοπουλαίων, ο οποίος απέστειλε σχετικό αίτημα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και αξιωματικός της θα βρίσκεται στις 11 το πρωί στον χώρο των πηγών «Κανάλια» για να κάνει την ενημέρωση.

Όπως σημειώνεται από τον σύλλογο: «Ο σύλλογος έχει ενημερώσει και τους κατοίκους των υπόλοιπων χωριών της Δημοτικής Ενότητας Τριπύλης και τους συλλόγους τους να παρευρεθούν σε ένα τόσο σημαντικό και επίκαιρο θέμα που λόγω της κλιματικής αλλαγής ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι πολύ μεγάλος και αφορά όλους μας. Ευχαριστούμε θερμά την Πυροσβεστική Υπηρεσία για τη θετική και άμεση ανταπόκριση στο αίτημά μας».

Κ.Μπ.





