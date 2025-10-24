Λιγότερα χρήματα από τον Δήμο Καλαμάτας για Ντοκιμαντέρ και Κουκλοθέατρο - Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Παρά την αναγνωρισμένη του απήχηση τα τελευταία χρόνια και τη σταθερή του πορεία, το 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου θα λάβει φέτος από το Δήμο Καλαμάτας οικονομική ενίσχυση μόλις 5.000 ευρώ, σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε κατά πλειοψηφία η Δημοτική Επιτροπή.

Η διοργάνωση, που θα πραγματοποιηθεί στην Καλαμάτα από 21 έως 30 Νοεμβρίου και θα ταξιδέψει σε 14 ακόμη πόλεις, αποτελεί πλέον θεσμό για την περιοχή και σημείο αναφοράς για το δημιουργικό ντοκιμαντέρ στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ωστόσο από τα χρήματα που αιτήθηκε ο φορέας υπήρξε “ψαλίδι”, γεγονός που σχολίασε αρνητικά η αντιπολίτευση.

Παράλληλα, ψηφίστηκε η εξειδίκευση πίστωσης ποσού ύψους 8.000 ευρώ για την επιχορήγηση της Πειραματικής Σκηνής Καλαμάτας με αφορμή το 9ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Καλαμάτας, προκύπτοντας και σε αυτή την περίπτωση περικοπή.

Η σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Ευγενία Κούβελα σχολίασε σχετικά με το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ πως πρόκειται για έναν πολύ επιτυχημένο θεσμό, ο οποίος προάγει τον πολιτισμό και παρουσιάζει ένα ενδιαφέρον έργο, ευαισθητοποιώντας το κοινό της Καλαμάτας και των γύρω περιοχών μέσα από σύγχρονα θέματα. Η ίδια υπογράμμισε πως παρότι οι διοργανωτές του ζήτησαν 8.000 ευρώ η Δημοτική Αρχή ενέκρινε 5.000, θίγοντας για μια ακόμα φορά τα κριτήρια που κόβουν πόρους από θεσμούς, σαν αυτόν που κάνει αποδεδειγμένα καλό στην πόλη. Στο ίδιο μήκος κύματος εστίασε στα 8.000 ευρώ που εγκρίθηκαν αντί για 10.000 που ζήτησε η Πειραματική, κάνοντας λόγο για ένα επίσης σημαντικό γεγονός που προσφέρει πολλά στις μικρές ηλικίες. Η κα Κούβελα έφερε ως παράδειγμα -βάσει εισήγησης- το αντίστοιχο φεστιβάλ στον Δήμο Κιλκίς, όπου το Υπουργείο και ο Δήμος το επιχορηγούν ετησίως με 30.000 ευρώ ο κάθε φορέας, παρατηρώντας ασάφεια στον τρόπο που επιλέγει να δώσει ή να κόψει χρήματα ο Δήμος.

Ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σπύρος Χανδρινός επέρριψε ευθύνες στο Δήμο και στην υπηρεσία που “τρέχει” το σκέλος αυτό, λέγοντας πως εφόσον δεν γίνονται γνωστά τα κριτήρια και οι εισηγήσεις δημιουργούνται σκιές.

Η σύμβουλος της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Χριστίνα Καντζιλιέρη πρόσθεσε πως το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ είναι πολύ επιτυχημένη διοργάνωση, εκφράζοντας τον προβληματισμό της για τα λίγα -όπως είπε- χρήματα που δίνει ο Δήμος. Παράλληλα, έθιξε το θέμα της στέγασης, δεδομένου πως οι άνθρωποι της διοργάνωσης έχουν ζητήσει να τους παραχωρηθεί μια αίθουσα στο ανατολικό κέντρο, σε μια περιοχή υποβαθμισμένη που με την παρουσία του συγκεκριμένου φορέα μπορεί να ανανεωθεί. Η ίδια είπε πως ελπίζει φέτος να μην υπάρξει πάλι λογοκρισία, “φωτογραφίζοντας” τα όσα συνέβησαν πέρυσι με την πολυσυζητημένη προβολή της ταινίας «Αδέσποτα Κορμιά».

Ο προεδρεύων της Δημοτικής Επιτροπής Ανδρέας Καραγιάννης σχολίασε πως αν δεν είχε αγκαλιαστεί από το Δήμο το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου δεν θα είχε φτάσει στα επίπεδα που βρίσκεται σήμερα. Ο ίδιος υπογράμμισε πως η προσπάθεια της ομάδας που τρέχει τη διοργάνωση είναι είναι πάρα πολύ καλή, τονίζοντας πως δεν είναι εύκολη υπόθεση να καλυφτεί μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού, ο οποίος στην προκειμένη περίπτωση φτάνει τα 76.940 ευρώ. “Θεωρώ πως κινούμαστε προς στη σωστή κατεύθυνση, τη στιγμή που οι ανάγκες είναι μεγάλες” κατέληξε.