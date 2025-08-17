Εικόνα εγκατάλειψης στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας

Εικόνα εγκατάλειψης και υποβάθμισης εμφανίζει ο περιβάλλων χώρος του Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας. Μιλάμε για τον χώρο στην ανατολική πλευρά και στη νότια, πίσω από την κερκίδα.

Για τους χώρους αυτούς δεχθήκαμε διαμαρτυρίες από συμπολίτες μας, που πηγαίνουν εκεί για να αθληθούν και να ξεσκάσουν είτε μόνοι τους είτε με τα παιδιά τους.

Οπως μας επεσήμαναν και διαπιστώσαμε κι εμείς, οι συγκεκριμένοι χώροι πρέπει να καθαριστούν, να συντηρηθούν και να αξιοποιηθούν, ώστε ο κόσμος κάθε ηλικίας να μπορεί να αθλείται, να τρέχει με ασφάλεια, χωρίς κίνδυνο να τραυματιστεί.

Και ακόμα, να υπάρξει προγραμματισμός, ιδιαίτερα, για τον χώρο πίσω από τη νότια κερκίδα, για τη δημιουργία δύο γηπέδων 5Χ5, που θα μπορούν να παίζουν δημότες κάθε ηλικίας. Είναι τόσο μεγάλος ο χώρος που πέρα από τη δημιουργία των δύο μικρών γηπέδων, περισσεύει αρκετός και για άλλες αθλητικές δραστηριότητες.

Τα δύο παλιά και απαξιωμένα μικρά τέρματα στην ανατολική πλευρά, δεν προσφέρουν πλέον καμία δυνατότητα παιχνιδιού και άθλησης σε μικρούς και μεγάλους.

Ο Δήμος Καλαμάτας οφείλει να αφουγκραστεί τους συμπολίτες μας για τις παρεμβάσεις που θέλουν, που δεν έχουν μεγάλο κόστος και θα αναδείξουν τον περιβάλλοντα χώρο του Δημοτικού Σταδίου.

Γ.Σ.