Το όνομα του Θοδωρή Αλεξά δόθηκε στις εγκαταστάσεις στον Αγρίλη

Ενός ανθρώπου που συμβολίζει τη δύναμη και τη θέληση καθώς, το ατύχημα που του συνέβη δεν τον πτόησε αλλά τον έκανε να ασχοληθεί με τον αθλητισμό και να διαπρέψει. Αποτελώντας πρότυπο για όλους μας δείχνοντας πως τα εμπόδια είναι για να τα ξεπερνάμε.

Παράλληλα έγιναν και τα εγκαίνια των ανακαινισμένων εγκαταστάσεων που προσφέρουν τη δυνατότητα για άθληση σε μικρούς και μεγάλους της περιοχής.

Η τελετή των εγκαινίων άρχισε με τον αγιασμό που τελέστηκε από το Μητροπολίτη Τριφυλίας και Ολυμπίας κ. Χρυσόστομο. Στη συνέχεια ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού Βασίλης Αθανασόπουλος ανάγνωσε την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας να δοθεί το όνομα του Θεόδωρου Αλεξά στο Αθλητικό Κέντρο και του την παρέδωσε.

Εκ μέρους του Δήμου η Φωτεινή Στυλιανού αναφέρθηκε στο βιογραφικό του σημειώνοντας «Ο Θ. Αλεξάς γεννήθηκε το 1979 και μεγάλωσε στα Φιλιατρά, έζησε τα παιδικά του καλοκαίρια στον Αγρίλη. Αποφοίτησε από τη Σιβιτανίδειο Σχολή το 1996. Είναι ένα ζωντανό και τρανό παράδειγμα του πόσα μπορεί να κάνει όποιος έχει διάθεση και θέληση για ζωή. Ένα τροχαίο ατύχημα που είχε στην ηλικία των 25 ετών, είχε σαν αποτέλεσμα να χάσει το δεξί του πόδι πάνω από το γόνατο. Η νέα του κατάσταση τον οδήγησε να ασχοληθεί με τον αθλητισμό για άτομα με αναπηρία, με προσανατολισμό τη θάλασσα και να διαπρέψει».

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Τριφυλίας Γιώργος Λεβεντάκης με έντονη συγκίνηση, ευχαρίστησε το Μητροπολίτη Τριφυλία κ. Χρυσόστομο που κάθε φορά είναι παρόν όταν του ζητηθεί, επίσης το βουλευτή Περικλή Μαντά για τη συνεργασία που έχουν και την αγάπη του για τη Τριφυλία. Μιλώντας για το Θοδωρή Αλεξά τόνισε ότι τον θυμάται από μικρό παιδί στη γειτονιά πριν το ατύχημα του. Μη μπορώντας να συγκρατήσει τη συγκίνηση του, στη συνέχεια τόνισε «ήταν το λιγότερο που μπορούσαμε να κάνουμε για εσένα, για το μεγαλείο ψυχής και τη δύναμη ψυχής. Μας έκανες περήφανους, όλη την Ελλάδα και εμάς τους Φιλιατρινούς». Ευχαρίστησε όλους τους συνεργάτες του και ειδικά τον αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών αλλά και τους εργαζόμενους του Δήμου, τους λίγους όπως είπ , καθώς όλοι έβαλαν ένα λιθαράκι για να γίνει. Χρειάζεται τόνισε “βελτίωση ακόμη και θα την κάνουμε, θα το κάνουμε όπως πρέπει, γιατί αγαπητό μας παιδί είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για σένα”. Ενώ μνημόνευσε και το Νίκο Κωτσάκη που ήταν αυτός που έβαλε το πρώτο λιθαράκι να ξεκινήσει αυτό το αθλητικό κέντρο. Τέλος ευχαρίστησε και την αντιπολίτευση στο Δήμο καθώς η απόφαση ήταν ομόφωνη.

Ο βουλευτής Μεσσηνίας Περικλής Μαντάς στο χαιρετισμό του ευχαρίστησε το Δήμαρχο για τα καλά του λόγια, τονίζοντας πως δεν κάνει τίποτα περισσότερο από το να προσπαθεί να βοηθήσει τον τόπο. Μόνο με συνεργασίες με συνέργειες μπορούμε να πετυχαίνουμε τους στόχους μας, τόνισε και συνέχισε” Στον Αγρίλη μεγαλώσαμε δεν είναι ένας απλός οικισμός. Είναι σημαντική η επιλογή σας να αναδείξετε αυτό το τόπο”. Επίσης χαρακτήρισε σημαντική την απόφαση να δοθεί το όνομα του Θοδωρή Αλεξά, η οποία έχει και συμβολικό χαρακτήρα, πέρα από το γεγονός ότι είναι ένα παιδί του τόπου μας, συμβολίζει σημαντικά πράγματα και αξίες που μπορούν να αποτελέσουν παράδειγμα για τα ελληνόπουλα, όταν κάποιος μπορεί, θέλει, έχει πίστη, αγάπη, μεράκι για αυτό που κάνει, μπορεί να τα καταφέρει. Ας παραδειγματιστούμε από το μήνυμα που εκπέμπει.

Επίσης με συγκίνηση το τιμώμενο πρόσωπο, ο Θεοδωρής Αλεξάς, τόνισε: “Δεν έχω λόγια, είναι μια μοναδική στιγμή που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Νοιώθω πολύ μικρός σε αυτό το πολύ μεγάλο που δημιουργήσατε. Αυτό που έχω να πω είναι ότι Δήμαρχε έχεις κάνει μια τρομερή ομάδα που καταφέρνει τα πάντα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπου του Αγριλιού, τον ΟΦΑ, όλους εμάς που μεγαλώσαμε με αυτό το γήπεδο. Μνημονεύσατε τον αείμνηστο Νίκο Κωτσάκη, δεν θα ξεχάσω ότι με το αθλητικό του παπούτσι, τη βερμούδα του, χωρίς μπλούζα και με μια αξίνα, καθάριζε τα χόρτα για να παίξουμε εμείς μπάλα και έγινε αυτό το κέντρο. Σας ευχαριστώ όλους, θα ήθελα όλοι μαζί να φτιάξουμε λίγο τη κοινωνία μας, να στρέψουμε τα παιδιά μας στον αθλητισμό. Μεγάλωσα την δεκαετία του ‘80 που ο αθλητισμός ερχόταν κόντρα στην εκπαίδευση. Γιατί λέγανε οι δάσκαλοι, πας να παίξεις μπάλα, κάτσε διάβασε. Η εμπειρία μου σε όλη αυτή την αθλητική διαδρομή και μέσα από την εργασία μου κατάλαβα ότι ο αθλητισμός είναι από τα πιο σημαντικά εργαλεία για να ξαναφτιάξουμε τη κοινωνία που ονειρευόμαστε”.

Ακολούθησαν τα αποκαλυπτήρια του ονόματος στο Αθλητικό Κέντρο, το κόψιμο της κορδέλας και ξενάγηση στο χώρο των αθλητικών εγκαταστάσεων.

