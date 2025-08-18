Στη Μεσσηνία μέλη της βασιλικής οικογένειας του Αμπού Ντάμπι

Η μεσσηνιακή κουζίνα ενθουσίασε μέλη της βασιλικής οικογένειας του Αμπού Ντάμπι που φιλοξενήθηκαν, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Καταστημάτων Εστίασης και Αναψυχής Καλαμάτας Νίκο Μαλαπέτσα.

Στην προσωπική του ιστοσελίδα στο Facebook ο κ. Μαλαπέτσας αναφέρει: «Αυτές τις μέρες είχαμε την ξεχωριστή τιμή να φιλοξενήσουμε στη πόλη μας μέλη της βασιλικής οικογένειας του Αμπού Ντάμπι.

Νιώθω περήφανος που το επίπεδο υπηρεσιών στην εστίαση αποδεικνύεται αντάξιο των υψηλότερων προσδοκιών. Δεν θα μιλήσω για «tips» ούτε για υπερβολές άλλων περιοχών. Θα πω μόνο ότι ο σεφ που προηγήθηκε στις επιλογές τους έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος από όσα δοκίμασε.

Η μεγαλύτερη όμως επιτυχία είναι ότι η πόλη μας δεν λειτουργεί με τις παθογένειες των κορεσμένων τουριστικών προορισμών. Εδώ παραμένουμε ακόμη αγνοί και αυθεντικοί· δεν έχουμε παραδοθεί στη λογική της μαζικότητας ή στη λατρεία του χρήματος. Χαρακτηριστικό είναι πως συνάδελφος αρνήθηκε να εξυπηρετήσει, ανήμερα Δεκαπενταύγουστου, με οποιοδήποτε αντίτιμο. Αυτή η στάση όχι μόνο εκτιμήθηκε, αλλά πρόσθεσε ένα ακόμη θετικό αποτύπωμα για την πόλη και τη διαδρομή της προς την τουριστική της αναγνώριση.

Αυτό είναι το δυνατό μας χαρτί: να παραμείνουμε αυθεντικοί, ανθρώπινοι και ποιοτικοί. Μόνο έτσι η Καλαμάτα μπορεί να ξεχωρίσει πραγματικά».