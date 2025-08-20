Παγκόσμιο συνέδριο για τη μεσογειακή διατροφή τον Οκτώβριο στην Καλαμάτα

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου για τη διοργάνωση του συνεδρίου: «Η Καλαμάτα γίνεται σημείο συνάντησης για καθηγητές από το Harvard, το Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης, την ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα αλλά και διάσημους σεφ, όπως ο Γιάννης Βαξεβάνης, ο Λευτέρης Λαζάρου, ο Μανώλης Παπουτσάκης και ο Χριστόφορος Πέσκιας. Στις 13 και 14 Οκτωβρίου 2025, το διεθνές συνέδριο “Tomorrow Tastes Mediterranean” που διοργανώνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου και το Κέντρο Μεσογειακής Διατροφής Torribera, μια πρωτοβουλία του Culinary Institute of America και του Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης, καθιστά τη Μεσσηνία το διεθνές επίκεντρο της μεσογειακής διατροφής.

Ένα από τα σημαντικότερα συνέδρια παγκοσμίως για τη μεσογειακή διατροφή και την πολυδιάστατη και ολιστική της αξία, έρχεται στις 13 και 14 Οκτωβρίου 2025 στην Καλαμάτα. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το 6ο συνέδριο “Tomorrow Tastes Mediterranean” (TTM 2025) θα συγκεντρώσει κορυφαίους επιστήμονες, ακαδημαϊκούς, σεφ, επαγγελματίες γαστρονομίας, πολιτικούς, εκπροσώπους του αγροδιατροφικού τομέα και εκπροσώπους της Κοινωνίας των Πολιτών από όλη τη Μεσόγειο, προκειμένου να συζητήσουν κρίσιμα ζητήματα και να παρουσιάσουν τις εξελίξεις που αφορούν στη μεσογειακή διατροφή, την υγεία, τη βιωσιμότητα και την πολιτιστική κληρονομιά.

Το συνέδριο πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Καλαμάτας και του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, καθώς και σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εστίασης Μεσσηνίας και τον Σύλλογο Καταστημάτων Εστίασης και Αναψυχής Καλαμάτας.

Ανάμεσα στους διακεκριμένους ομιλητές θα είναι διεθνώς αναγνωρισμένες προσωπικότητες, όπως οι καθηγητές Frank Hu και Walter Willett από το Harvard (T.H Chan School of Public Health), η καθηγήτρια Αντωνία Τριχοπούλου από την Ακαδημία Αθηνών, ο Ramón Estruch από το Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης και ο Δρ. Στέφανος Φωτίου από τον ΟΗΕ. Η συμμετοχή κορυφαίων σεφ από την Ελλάδα, την Ισπανία και ολόκληρη τη Μεσόγειο ανεβάζει κατακόρυφα το ενδιαφέρον, αφού μεταξύ άλλων στο συνέδριο θα πάρουν μέρος οι Λευτέρης Λαζάρου, Γιάννης Μπαξεβάνης, Μανώλης Παπουτσάκης, Χριστόφορος Πέσκιας, Joris Larigalde και María José San Román.

Όπως σημειώνουν οι διοργανωτές του συνεδρίου: «Το TTM 2025 φιλοδοξεί να είναι ένα διεπιστημονικό και διεθνές συνέδριο, που παραμένει ωστόσο βαθιά ελληνικό και μεσογειακό. Συνδυάζει τον υψηλό επαγγελματισμό με την προσβασιμότητα και την επιστήμη με την καθημερινότητα, προτείνοντας μια ολιστική προσέγγιση στη μεσογειακή διατροφή και το σύγχρονο διατροφικό οικοσύστημα, σε συνάρτηση με την υγεία των ανθρώπων και του πλανήτη».

Πέρα από το συνεδριακό του σκέλος, το TTM 2025 περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, σε όλη την πόλη της Καλαμάτας, ανοιχτές στην τοπική κοινωνία και τους επαγγελματίες του κλάδου, ενισχύοντας τη σύνδεση του συνεδρίου με την καθημερινότητα και τη γαστρονομική ταυτότητα της πόλης.

Το συνέδριο θα μεταδοθεί ζωντανά σε παγκόσμια κλίμακα μέσω του δικτύου του Culinary Institute of America, ενώ θα είναι διαθέσιμο και on demand, με το περιεχόμενό του να φτάνει σε δεκάδες χιλιάδες θεατές διεθνώς, προβάλλοντας τη Μεσσηνία ως σημείο αναφοράς για τη μεσογειακή διατροφή, την υγεία και τη βιωσιμότητα.