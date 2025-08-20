eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Καλαμάτα: Πτώση δέντρου στην οδό Ακρίτα

Από τύχη δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός ή τροχαίο από πτώση δέντρου που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην οδό Ακρίτα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Η πτώση του είχε ως αποτέλεσμα να κλείσει μέρος και των δύο ρευμάτων, ρυθμίζοντας την κυκλοφορία άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. μέχρι την απομάκρυνση του κορμού και των κλαδιών από συνεργείο του Δήμου.

