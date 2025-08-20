Προετοιμασία για τη Λευκή Νύχτα Καλαμάτας - Σ.Κ.Ε.Α.Κ: «Αυτό που κάποτε ήταν καινοτομία, σήμερα χρειάζεται αναθεώρηση»

Στη σύσκεψη υπό τον δήμαρχο Καλαμάτας, Θανάση Βασιλόπουλο, μετείχαν οι εμπλεκόμενοι φορείς, καθώς και υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου με στόχο τον καλύτερο συντονισμό και οργάνωση της συγκεκριμένης βραδιάς, που διοργανώνεται για 11η χρονιά. Στη σύσκεψη μετείχαν αιρετοί, εκπρόσωποι της ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας, του Εμπορικού Συλλόγου Καλαμάτας, της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας, της Δημοτικής Αστυνομίας, της Φάρις, της Κοινότητας Καλαμάτας, καθώς και υπηρεσιακά στελέχη από την Τεχνική Υπηρεσία και την Υπηρεσία Καθαριότητας.

Η “Λευκή Νύχτα”, που έχει εξελιχθεί σε μια γιορτή για την πόλη, αναμένεται για μια ακόμα χρονιά να αποτελέσει πόλο έλξης και μεγάλης επισκεψιμότητας για την Μεσσηνιακή πρωτεύουσα.

ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ MINI BUS ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ

Και φέτος, θα ισχύσουν το Σάββατο 30 Αυγούστου κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο και το ιστορικό κέντρο της πόλης, με τα οχήματα των επισκεπτών να κατευθύνονται στα μεγάλα πάρκινγκ των καταστημάτων στη νέα είσοδο της πόλης (πάρκινγκ LIDL, METRO), καθώς και στο βόρειο πάρκινγκ της Κεντρικής Αγοράς. Οι επισκέπτες θα παρκάρουν περιμετρικά της πόλης, και στη συνέχεια με έκτακτα δρομολόγια θα μεταφέρονται με τα mini bus του Αστικού ΚΤΕΛ Καλαμάτας, ανά 15', στο κέντρο της πόλης, με τερματισμό την Νέδοντος και το ιστορικό Δημαρχείο. Από την Τροχαία αναμένεται να τεθούν σε ισχύ συγκεκριμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, που αναμένεται να ξεκινούν από τις 19.00 το απόγευμα έως και τις 02.00 τα ξημερώματα, και να καταλαμβάνουν το ιστορικό κέντρο της πόλης αλλά και το μεγαλύτερο τμήμα του εμπορικού κέντρου της Καλαμάτας. Στόχος, όπως κάθε χρόνο, είναι να δοθεί προτεραιότητα στους πεζούς ώστε να κάνουν τα ψώνια τους, και να περιηγηθούν ελεύθερα στην “καρδιά” της πόλης, απολαμβάνοντας τις καλλιτεχνικές δράσεις που έχουν προγραμματιστεί.

ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΣΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Με διευρυμένο ωράριο θα δουλέψουν και τα εμπορικά καταστήματα έως τις 02:00 ώστε να εξυπηρετηθεί ο κόσμος που αναμένεται να επισκεφτεί την πόλη και να κάνει τις αγορές του. Ο Εμπορικός Σύλλογος Καλαμάτας έχει δώσει κατευθύνσεις στα μέλη του για προσφορές και μεγάλες εκπτώσεις ειδικά για τη συγκεκριμένη βραδιά. Ταυτόχρονα και το Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας θα παραμένει ανοιχτό, με Κέντρο Πρώτων Βοηθειών και την παρουσία του Ερυθρού Σταυρού και της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, ενώ και όλη η δύναμη της Δημοτικής Αστυνομίας θα είναι σε επιφυλακή. Επιπλέον κάδοι απορριμμάτων, ανακύκλωσης και σύμμεικτων, θα τοποθετηθούν σε συγκεκριμένα σημεία, ώστε να διατηρηθεί καθαρή η πόλη.

Σ.Κ.Ε.Α.Κ: «ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΚΑΠΟΤΕ ΗΤΑΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΣΗΜΕΡΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ»

Στο ίδιο πλαίσιο, αντιδράσεις προκαλεί για μια ακόμα χρονιά η πραγματοποίηση της «Λευκής Νύχτας» σε συνάρτηση με την ημερομηνία διεξαγωγής της.

Ο Σύλλογος Καταστημάτων Εστίασης και Αναψυχής Καλαμάτας (Σ.Κ.Ε.Α.Κ.) επισημαίνει πως δεν πρέπει να δίνεται η εντύπωση πως «κλείνει» η καλοκαιρινή περίοδος τόσο νωρίς, τη στιγμή που η τουριστική κίνηση και η ζωντάνια της αγοράς συνεχίζονται έως και τον Νοέμβριο. Με σαφές μήνυμα προς τους θεσμικούς φορείς, ο Σ.Κ.Ε.Α.Κ. καλεί σε νέο στρατηγικό σχεδιασμό και συνεργασία, προκειμένου η Καλαμάτα να εδραιώσει το προφίλ της ως προορισμός που διατηρεί το καλοκαίρι του πολύ περισσότερο από τον Αύγουστο.

Αναλυτικά σε ανακοίνωση του Συλλόγου τονίζονται τα εξής: «Η “Λευκή Νύχτα” στις 30 Αυγούστου παρουσιάζεται ως… τέλος του καλοκαιριού. Όμως για την Καλαμάτα, μια παραθαλάσσια πόλη με υψηλές θερμοκρασίες και έντονη τουριστική δραστηριότητα μέχρι και τον Νοέμβριο, το καλοκαίρι δεν τελειώνει τόσο νωρίς. Το να οριοθετούμε τη λήξη της σεζόν από τα τέλη Αυγούστου αδικεί τη δυναμική της πόλης μας. Για τον κλάδο της εστίασης και του τουρισμού, το καλοκαίρι συνεχίζεται – οι επιχειρήσεις παραμένουν ζωντανές, γεμάτες επισκέπτες και ζωή. Η Καλαμάτα δεν χρειάζεται τεχνητά “τέλη”, αλλά όραμα, συνέργειες και στρατηγικό σχεδιασμό για την πραγματική επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Μεμονωμένες ενέργειες χωρίς συντονισμό δεν προσφέρουν προοπτική, αντιθέτως περιορίζουν τις δυνατότητες της πόλης. Αναγνωρίζουμε ότι πριν από μία δεκαετία η συγκεκριμένη δράση αποτέλεσε μια φρέσκια και ιδεατή πρωτοβουλία. Ωστόσο, οι συνθήκες έχουν αλλάξει, η πόλη έχει εξελιχθεί και η τουριστική της δυναμική απαιτεί πλέον διαφορετικό σχεδιασμό. Αυτό που κάποτε ήταν καινοτομία, σήμερα χρειάζεται αναθεώρηση και προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα. Η συνδιοργάνωση από τον Δήμο, την Περιφέρεια και το Επιμελητήριο αναδεικνύει την έλλειψη ξεκάθαρων θέσεων, στρατηγικής και οράματος για την πορεία της Καλαμάτας. Η ευθύνη για το πώς προβάλλεται και αναπτύσσεται η πόλη δεν ανήκει μόνο σε έναν φορέα. Αφορά συνολικά την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την Περιφέρεια, το Επιμελητήριο και όλους τους θεσμικούς εκπροσώπους που οφείλουν να εργαστούν με κοινό στόχο: να καταστήσουν την Καλαμάτα έναν προορισμό με καλοκαίρι που δεν τελειώνει τον Αύγουστο».