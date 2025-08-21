Στα κρατητήρια Καλαμάτας μεταφέρθηκαν οι 37 μετανάστες

Στα κρατητήρια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας μεταφέρθηκαν χθες το μεσημέρι οι 37 μετανάστες (36 υπήκοοι Μπανγκλαντές και ένας Σουδανός) που είχαν διασωθεί αργά το βράδυ της περασμένης Κυριακής και είχαν μεταφερθεί στο λιμάνι της Καλαμάτας.

Μετά την ολοκλήρωση της προανακριτικής διαδικασίας από στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καλαμάτας, τη φύλαξη τους ανέλαβε η Αστυνομία που έκρινε σκόπιμο να τους μεταφέρει από τους αποθήκες του Λιμενικού Ταμείου σε ένα πιο ασφαλές μέρος, έως ότου αναχωρήσουν για κάποια οργανωμένη δομή φιλοξενίας μεταναστών στην ενδοχώρα.

Εκτιμάται πάντως πως για λίγες ημέρες ακόμη θα παραμείνουν στην Καλαμάτα, μιας και τη δεδομένη χρονική περίοδο όλες οι δομές φιλοξενίας μεταναστών είναι γεμάτες.

Στον ανακριτή σήμερα οι δύο διακινητές

Εν τω μεταξύ σήμερα Πέμπτη θα περάσουν την πόρτα του ανακριτή Καλαμάτας οι δύο διακινητές των 37 μεταναστών, ένας 27χρονος και ένας 28χρονος υπήκοοι Μπανγκλαντές, οι οποίοι έχουν συλληφθεί.

Οι δυο τους πήραν προθεσμία για να απολογηθούν και σήμερα θα τους απαγγελθούν κατηγορίες και θα αποφασιστεί η προφυλάκισή τους.

Κ.Ηλ.