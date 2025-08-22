358 καταγγελίες για αυθαιρεσίες σε παραλίες της Μεσσηνίας - Από τις 15 Μαΐου μέχρι τις 18 Αυγούστου

Για παραλίες της Μεσσηνίας, από τις 15 Μαΐου μέχρι τις 18 Αυγούστου, έχουν γίνει 358 καταγγελίες στην εφαρμογή ΜyCoast με τις περισσότερες από αυτές να αφορούν αυθαίρετη κατάληψη έκτασης και παρακώλυση ελεύθερης πρόσβασης στη θάλασσα.

Η Μεσσηνία είναι στη 10η θέση της σχετικής πανελλήνιας λίστας ενώ στη πρώτη θέση βρίσκεται η Χαλκιδική με 2.443 καταγγελίες και ακολουθούν η Αττική με 1.048 καταγγελίες και οι Κυκλάδες με 817 καταγγελίες. Στη Μεσσηνία οι 172 καταγγελίες έχουν γίνει για παραλίες του Δήμου Δυτικής Μάνης, οι 129 για παραλίες του Δήμου Νέστορος , οι 48 για παραλίες του Δήμου Καλαμάτας, οι 5 για παραλίες του Δήμου Τριφυλίας και οι 4 του Δήμου Μεσσήνης.

Το ρεπορτάζ της Kathimerini.gr αναφέρει «Σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών 11.500 καταγγελίες έχουν γίνει συνολικά από τις 15/5 έως τις 18/8, με τις περισσότερες από αυτές να αφορούν αυθαίρετη κατάληψη έκτασης και παρακώλυση ελεύθερης πρόσβασης στις παραλίες.

Πρώτη στη λίστα βρίσκεται η Χαλκιδική με 2.443 συνολικά καταγγελίες, με τις 1.672 από αυτές να αφορούν αυθαίρετη κατάληψη αιγιαλού. Δεύτερη στη λίστα είναι η Ανατολική Αττική με 1.048 καταγγελίες, ενώ στην τρίτη θέση οι Κυκλάδες με 817 καταγγελίες συνολικά. Εννέα στις 10 καταγγελίες είναι ανώνυμες. Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου προστέθηκαν στη λίστα με τις καταγγελίες 1.500 επιπλέον.

Τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί έως τώρα ξεπερνούν συνολικά το 1.150.000 ευρώ, ενώ μένει να εξεταστούν και όλες οι καταγγελίες του πρώτου δεκαπενθήμερου του Αυγούστου.»

Περισσότερα στοιχεία παρουσιάζονται στους πίνακες: