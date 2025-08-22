Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Μεσσηνίας

Διακοπές ρεύματος σε διάφορες περιοχές της Μεσσηνίας προγραμματίζει τη νέα εβδομάδα ο ΔΕΔΔΗΕ.

Αύριο Σάββατο στην Τριφυλία από τις 8 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι στα Πηγαδούλια και στα αρδευτικά περιμετρικά της περιοχής. Από τις 12 έως τη 1 το μεσημέρι στις κεραίες τηλεφωνίας στην περιοχή του Προδρόμου. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι στον Πρόδρομο.

Τη Δευτέρα από τις 8 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα χωρίς ρεύμα θα μείνουν οι περιοχές Γιαννουλαίικα και Παληοχώρι Γιάλοβας στον Δήμο Πύλου - Νέστορος.

Την Τρίτη από τις 8 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα χωρίς ρεύμα θα μείνει στις Κιτριές η περιοχή που βρίσκεται το ξενοδοχείο ‘’Searocks Villas Exclusive Resort”.

Την Τετάρτη από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι χωρίς ρεύμα θα μείνουν Καρτερόλι, Πιλαλίστρα, Μοσχοχώρι, Σπιτάλι, Βασιλάδα, Πολύλοφος, Μάνεση, Χίλια Σπίτια και Μαύρος Λόγγος στον Δήμο Μεσσήνης.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω.