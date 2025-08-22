eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2025 18:53

"BSAM Seine": Γαλλικό πολεμικό πλοίο στο λιμάνι της Πύλου (φωτογραφίες)

Γράφτηκε από την

Στο λιμάνι της Πύλου βρίσκεται από σήμερα το πρωί το εντυπωσιακό γαλλικό πολεμικό πλοίο υποστήριξης επιχειρήσεων, “BSAM Seine”.

Το πλοίο υποστήριξης που τον περασμένο Απρίλιο βρέθηκε στο Ναύπλιο, θα βρίσκεται στην Πύλο πιθανότατα μέχρι την Δευτέρα, στο πλαίσιο ευρύτερης επιχείρησης στην Ανατολική Μεσόγειο.

Πρόκειται για την πρώτη, εδώ και πολλά χρόνια, στάση γαλλικού πολεμικού πλοίου στην Πύλο και πραγματοποιείται στο πλαίσιο προσπάθειας του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού, τα πλοία τους να προσεγγίσουν όλο και περισσότερα λιμάνια της Ελλάδας.

Στην Πύλο υποδέχθηκε τον κυβερνήτη και το πλήρωμα του “BSAM Seine”, ο δήμαρχος Πύλου – Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλας, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κωνσταντίνος Ρομπάκης, ο αντιδήμαρχος της Δ.Ε. Πύλου Γιώργος Κουφόγιωργας, ο πρόεδρος της κοινότητας Πύλου Ηλίας Σαρρής, ο αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΠΝ Γιάννης Πανταζόπουλος και ο λιμενάρχης Πύλου Χρήστος Μπιμπής.

Αντιπροσωπεία του Γαλλικού πλοίου μετέβη στην πλατεία Τριών Ναυάρχων και κατέθεσε στεφάνια στα μνημεία των ναυάρχων των τριών στόλων της Ναυμαχίας του Ναβαρίνου, του Δεριγνύ, του Χέυδεν και του Κόδριγκτον.

