Η απόλυτη εμπειρία της Formula 1 στην Καλαμάτα (βίντεο)

Μια αληθινή εμπειρία Formula 1 πρόκειται να έρθει για πρώτη φορά στην Καλαμάτα.

Οι λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά το αγωνιστικό μονοθέσιο της McLaren και να βρεθούν στη θέση του… Lando Norris.

Το event σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, με το Δήμο Καλαμάτας και τη Φάρις να βρίσκονται σε επικοινωνία με τους διοργανωτές για την τελική τοποθεσία και αν θα γίνει στο κέντρο ή στην παραλία.

Την εμπειρία υψηλών ταχυτήτων εξασφάλισε ο ΟΠΑΠ, στο πλαίσιο της διπλής συνεργασίας της μητρικής του, Allwyn, με την Formula 1 και την ομάδα της McLaren. Όσοι δώσουν το παρών θα έχουν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν με το αγωνιστικό μονοθέσιο και μέσα από ένα ΑΙ Photo Booth να μετατραπούν σε πιλότους της πρωταθλήτριας κατασκευαστών. Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν επίσης την ευκαιρία να δοκιμάσουν face painting στο απόλυτο trend, το περίφημο papaya color της McLaren, αλλά και να κάνουν ημιμόνιμο τατουάζ εμπνευσμένο από τη McLaren.

Υπενθυμίζεται πως το πρώτο pit stop στην Ελλάδα για το 2025 έγινε την Παρασκευή 14 Μαρτίου, στην πλατεία έξω από την OPAP Arena.

Τ.Αν.