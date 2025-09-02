Εκκληση για αίμα για τον διασώστη του ΕΚΑΒ μετά από ατύχημα με υπηρεσιακή μηχανή

Εκκληση για αίμα για τον διασώστη του ΕΚΑΒ με μοτοσικλέτα Δημήτρη Μητρόπουλο του Γεωργίου, ο οποίος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου της Νίκαιας μετά από τροχαίο ατύχημα που είχε επιστρέφοντας από περιστατικό.

Πρόκειται για τον Μεσσήνιο διασώστη του ΕΚΑΒ που τους καλοκαιρινούς μήνες είχε αποσπαστεί στη Μεσσηνία προσφέροντας τις υπηρεσίες τους σε τροχαίαατυχήματα και άλλα έκτακτα περιστατικά που κλήθηκε το ΕΚΑΒ.

Το σοβαρό τροχαίο έγινε στη συμβολή των οδών Επαμεινώνδα και Πεισιστράτου στην Καλλιθέα, όταν καθώς επέστρεφε από περιστατικό στη λεωφόρο Συγγρού, η μηχανή του διασώστη συγκρούστηκε με αυτοκίνητο με τουρκικές πινακίδες, που οδηγούσε ηλικιωμένος. Ο οδηγός του ΙΧ συνελήφθη, ενώ τα ακριβή αίτια του τροχαίου ερευνώνται από την Τροχαία Καλλιθέας.

Εκκλήση για βοήθεια απευθύνουν συνάδελφοί του μέσω Facebook δίνοντας τις λεπτομέρειες για όποιον μπορεί να βοηθήσει.