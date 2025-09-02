Ενισχύεται η ασφάλεια του Πάρκου Σιδηροδρόμων

Η δημιουργός του «Θεάτρου Βαγόνι» Μαρία Σκαφιδά γνωστοποίησε πως είχε συνάντηση με τον δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο, τονίζοντας πως έγινε με αφορμή τις ανάγκες που έχουν προκύψει στον χώρο του Βαγονιού στο Πάρκο Σιδηροδρόμων — έναν χώρο πολιτιστικής δράσης, δημιουργίας και συνάντησης παιδιών και ενηλίκων. «Με χαρά ανακοινώνουμε ότι: Μας παραχωρείται το Αμφιθέατρο της Φιλαρμονικής για τις παραστάσεις μας, πρωινές και απογευματινές, Προχωρούν οι επισκευές του Βαγονιού, λόγω των πρόσφατων παραβιάσεων, και ότι από τον Ιανουάριο του 2026, ο Δήμος διπλασιάζει τις ώρες φύλαξης στο Πάρκο, ενισχύοντας την ασφάλεια για όλους» σημείωσε σε ανάρτησή της η κα. Σκαφιδά, υπογραμμίζοντας πως το «Θέατρο Βαγόνι» και η Αυτοσχέδια Σκηνή ετοιμάζουν το νέο πρόγραμμα της σεζόν.