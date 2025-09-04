Πέντε φωτιές χθες σε περιοχές της Μεσσηνίας μέσα σε λίγες ώρες!

Πέντε πυρκαγιές, άλλες μικρότερης και άλλες μεγαλύτερης έκτασης σημειώθηκαν χθες μετά το μεσημέρι σε περιοχές της Μεσσηνίας.

Το πιο σοβαρό περιστατικό ήταν στο Αβραμιού του δήμου Μεσσήνης που έκαψε δασική έκταση, αλλά και χωράφια με ελιές. Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής.

Ειδικότερα οκτώ οχήματα της πυροσβεστικής με 32 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα από την 9η ΕΜΟΔΕ και ακόμα ένα ελικόπτερο τύπου Erickson, δύο αεροσκάφη τύπου Air Tractor, δύο Canadair και δύο PZL. Στην κατάσβεση συμμετείχαν ακόμη εθελοντές και υδροφόρες του δήμου.

Η φωτιά, που πήρε μεγάλες διαστάσεις εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, λίγο μετά τις 8 το βράδυ είχε τεθεί υπό μερικό έλεγχο, έχοντας κάψει σύμφωνα με τους πρώτους υπολογισμούς περί τα 60 στρέμματα.

Ενα ακόμη πύρινο μέτωπο ξέσπασε στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας, κοντά στην περιοχή της Μπιρμπίτας, καίγοντας καλαμιώνες, το οποίο αντιμετωπίστηκε άμεσα από την πυροσβεστική και εθελοντικές ομάδες.

Διάσπαρτα καλώδια στην Ασπροπουλιά

Ακόμη μικρής έκτασης φωτιές ξέσπασαν χθες το απόγευμα σε δασική έκταση στην Πιπερίτσα και σε ξερά χόρτα σε καταυλισμό Ρομά στην Ασπροπουλιά.

Στη δεύτερη περίπτωση μάλιστα υπάρχουν καταγγελίες για διάσπαρτα καλώδια που υπήρχαν σε χωράφια από ρευματοκλοπές. Γι' αυτό το λόγο χρειάστηκε ο ΔΕΔΔΗΕ να κόψει το ρεύμα στην περιοχή (Θουρία, Αμφεια, Αρι), για να μπορέσουν οι πυροσβέστες να κατασβέσουν με ασφάλεια τη φωτιά, μιας και υπήρχε μεγάλες κίνδυνος να πάθουν ηλεκτροπληξία!

Τέλος, φωτιά άρπαξαν και ορισμένα φυτά που υπάρχουν στη νησίδα της Νέας Εισόδου Καλαμάτας, κοντά στον κόμβο Ζαφείρη.

Ολα τα περιστατικά αντιμετωπίστηκαν έγκαιρα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, παρότι οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούσαν χθες δεν αποτελούσαν σύμμαχο στην προσπάθεια κατάσβεσης.

Κ.Ηλ.