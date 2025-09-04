Μεσσηνία: Νέα φωτιά στα Πετράλωνα - Πύρινο μέτωπο για 3η φορά σε ένα μήνα

Νέα φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης στο χωριό Πετράλωνα του Δήμου Μεσσήνης.

Πρόκειται για την τρίτη πυρκαγιά που καταγράφεται σε διάστημα λιγότερο του ενός μήνα στην περιοχή, μετά από αυτές που κατασβέστηκαν στις 11 και 20 Αυγούστου.

Στο σημείο επιχειρούν άνδρες της Πυροσβεστικής καθώς και εναέριες δυνάμεις.