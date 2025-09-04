eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Πέμπτη, 04 Σεπτεμβρίου 2025 15:39

Μεσσηνία: Νέα φωτιά στα Πετράλωνα - Πύρινο μέτωπο για 3η φορά σε ένα μήνα

Γράφτηκε από την

Μεσσηνία: Νέα φωτιά στα Πετράλωνα - Πύρινο μέτωπο για 3η φορά σε ένα μήνα

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Νέα φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης στο χωριό Πετράλωνα του Δήμου Μεσσήνης.

Πρόκειται για την τρίτη πυρκαγιά που καταγράφεται σε διάστημα λιγότερο του ενός μήνα στην περιοχή, μετά από αυτές που κατασβέστηκαν στις 11 και 20 Αυγούστου.

Στο σημείο επιχειρούν άνδρες της Πυροσβεστικής καθώς και εναέριες δυνάμεις.

Κατηγορία Κοινωνία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις