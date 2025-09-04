Συνδικαλιστές του ΝΤ ΑΔΕΔΥ Μεσσηνίας στη Θεσσαλονίκη

Συνδικαλιστές - στελέχη του Νομαρχιακού Τμήματος Μεσσηνίας της ΑΔΕΔΥ Μεσσηνίας θα δώσουν το παρών στη μεγάλη συγκέντρωση των σωματείων στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης μεθαύριο Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου. Και καλούν όλους τους εργαζόμενους με όποιον τρόπο μπορούν να παρευρεθούν, “γιατί με ενότητα και αγώνα μπορούμε να κερδίσουμε”.

Σε ανακοίνωσή του το Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ αναφέρει ότι “η φετινή μας συγκέντρωση στη ΔΕΘ το Σάββατο 06.09.2025 έχει ως κεντρικό της αίτημα την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο και τις αυξήσεις στους μισθούς μας, για να μπορούμε να ζούμε με αξιοπρέπεια” και σημειώνει:

“Οι εργαζόμενοι βιώνουν σήμερα εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις, καθώς το συνεχώς διογκούμενο κύμα ακρίβειας εξανεμίζει το μισθό από το πρώτο δεκαπενθήμερο. Ταυτόχρονα, οι μισθοί παραμένουν καθηλωμένοι, καταδικάζοντας το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού στη φτώχεια και την εξαθλίωση.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όχι μόνο δεν σκέφτεται να αυξήσει τους μισθούς των εργαζομένων στο Δημόσιο και να προχωρήσει στην επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, αλλά αντίθετα απεργάζεται την άρση των μονιμότητας των δημοσιών υπαλλήλων, στοχοποιεί το συνδικαλιστικό κίνημα με το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο και ποινικοποιεί κάθε εργασιακή και συνδικαλιστική διεκδίκηση.

Σε αυτή τη συγκυρία διεκδικούμε: Αυξήσεις στους μισθούς μας 10%, άμεσα, για να καλυφθούν οι απώλειες από τον φετινό πληθωρισμό. Επαναφορά 13ου – 14ου μισθού. Κατάργηση της εισφοράς 2% υπέρ της ανεργίας. Ξεπάγωμα της διετίας 2016 – 17. Αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ. Αύξηση και επέκταση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Καμία περικοπή του! Στήριξη του ΕΣΥ με γενναία χρηματοδότηση. Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας και στα σχολεία. Μείωση του αριθμού των μαθητών στο 1:15. Κατάργηση του Νόμου Χατζηδάκη (Ν4808/21) και του Ν. 5053/23 (Γεωργιάδη) για τα εργασιακά, καθώς και κατάργηση όλων των νόμων που ιδιωτικοποιούν την κοινωνική ασφάλιση – Επαναφορά του Ν. 1264/82. Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για να καλυφθούν τα χιλιάδες οργανικά κενά που υπάρχουν στο Δημόσιο, ιδιαίτερα στους τομείς της Υγείας, της Παιδείας, της Κοινωνικής Ασφάλισης κ.ά. Ταυτόχρονα, λέμε όχι στις ιδιωτικοποιήσεις δημόσιων οργανισμών και φορέων.

Η συγκέντρωση στη ΔΕΘ που πραγματοποιείται μαζί με τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, έχει ως στόχο να θέσει τέρμα σε αυτή την πολιτική. Είναι ώρα να βάλουμε ένα τέρμα σε αυτή την πολιτική! Είναι ώρα να διεκδικήσουμε αυτά που μας αξίζουν! Είναι ώρα να πάρουμε το μέλλον μας στα χέρια μας!”.