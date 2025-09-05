Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου στην Καλαμάτα

Το “18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου” ξεκίνησε χθες και θα ολοκληρωθεί αύριο Σάββατο στο ξενοδοχείο Elite City Resort στην Καλαμάτα.

Το συνέδριο διοργανώνει η Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα (Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν.), υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Στόχο του συνεδρίου είναι να παρέχει ό,τι νεότερο σε ένα ευρύ πεδίο θεμάτων σχετικών με τους ΚαρδιοΝεφρομεταβολικούς παράγοντες κινδύνου, με έμφαση στην τεκμηριωμένη γνώση και στην συνεπαγόμενη ορθή κλινική πράξη.

Στην τελετή έναρξης που έγινε χθες βράδυ παρευρέθηκαν και απεύθυναν χαιρετισμούς ο ρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Ιωαννίδης από την Μητρόπολη Μεσσηνίας, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, ο Περικλής Νικολακέας, αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης από την Περιφέρεια και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας Δημήτρης Τζωρτζίνης. Το τιμητικό βραβείο «Albert Schweitzer» απονεμήθηκε στον γιατρό παθολόγο Σταύρο Παππά.

Παράλληλα με τις εργασίες του συνεδρίου, θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή η ετήσια Ημερίδα Νοσηλευτικής (έτος 15 ο) με θέμα «Επίκαιρα Θέματα στη Σύγχρονη Νοσηλευτική Επιστήμη» . Πρόκειται για διαδικτυακή Ημερίδα, με δωρεάν παρακολούθηση που θα ξεκινήσει στις 9.45 π.μ.