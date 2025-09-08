eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Δευτέρα, 08 Σεπτεμβρίου 2025 10:58

Μεσσηνία: Τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων (8-14/9)

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

Ανακοινώθηκαν την Παρασκευή τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων για αυτή την εβδομάδα από σήμερα Δευτέρα έως την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου.

Στη Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας τα δρομολόγια είναι τα εξής:

Δευτέρα 8/9 απογευματινές ώρες

Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Φλεσσιάδα - Ποταμιά - Παλαιό Λουτρό - Κάτω

Βούταινα - Βούταινα - Μάκραινα - Παλαιά Βρύση - Κουλκάδα - Κεφαλόβρυσο -

Τριπύλα - Ραπτόπουλο.

Τρίτη 9/9 απογευματινές ώρες

Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Καρνάσι - Δασοχώρι - Άνω Μέλπεια - (οικ. Διμάνδρα) -

Σύρριζο - Στάσιμο - Κακαλέτρι - Οικ. Μαρίνα (Επιστροφή Διμάνδρα) - Ψάρι -

Χρυσοχώρι - Χαλκιάς - Κούβελα.

Τετάρτη 10/9 απογευματινές ώρες

Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Νέδουσα - Αλαγονία - Πηγές - Αρτεμισία - Λαδάς -

Άνω Καρβέλι - Κάτω Καρβέλι - Περιβολάκια - Ελαιοχώριο.

Πέμπτη 11/9 πρωινές ώρες

Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Εξωχώρι - Σαϊδόνα - Καστάνια - Καρυοβούνι - Μηλέα -

Πλάτσα - Νομιτσί - Θαλάμες - Λαγκάδα - Αγ. Νίκωνας.

Παρασκευή 12/9 πρωινές ώρες

Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Πρόδρομος - Αγαλιανή - Κυπαρισσία - Φιλιατρά -

Χριστιανούπολη - Πλάτη - Περδικονέρι - Στασιό - Ξηρόκαμπος - Αρμενιοί - Βρύσες

- Μουριατάδα - Σελλά και Αετός.

Σάββατο 13/9 πρωινές ώρες

Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Εύα - Αγριλιά - Αμφιθέα - Βασιλάδα - Πολύλοφος -

Μάνεσι – Στέρνα.

