Μεσσηνία: Τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων (8-14/9)

Στη Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας τα δρομολόγια είναι τα εξής:
Δευτέρα 8/9 απογευματινές ώρες
Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Φλεσσιάδα - Ποταμιά - Παλαιό Λουτρό - Κάτω
Βούταινα - Βούταινα - Μάκραινα - Παλαιά Βρύση - Κουλκάδα - Κεφαλόβρυσο -
Τριπύλα - Ραπτόπουλο.
Τρίτη 9/9 απογευματινές ώρες
Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Καρνάσι - Δασοχώρι - Άνω Μέλπεια - (οικ. Διμάνδρα) -
Σύρριζο - Στάσιμο - Κακαλέτρι - Οικ. Μαρίνα (Επιστροφή Διμάνδρα) - Ψάρι -
Χρυσοχώρι - Χαλκιάς - Κούβελα.
Τετάρτη 10/9 απογευματινές ώρες
Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Νέδουσα - Αλαγονία - Πηγές - Αρτεμισία - Λαδάς -
Άνω Καρβέλι - Κάτω Καρβέλι - Περιβολάκια - Ελαιοχώριο.
Πέμπτη 11/9 πρωινές ώρες
Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Εξωχώρι - Σαϊδόνα - Καστάνια - Καρυοβούνι - Μηλέα -
Πλάτσα - Νομιτσί - Θαλάμες - Λαγκάδα - Αγ. Νίκωνας.
Παρασκευή 12/9 πρωινές ώρες
Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Πρόδρομος - Αγαλιανή - Κυπαρισσία - Φιλιατρά -
Χριστιανούπολη - Πλάτη - Περδικονέρι - Στασιό - Ξηρόκαμπος - Αρμενιοί - Βρύσες
- Μουριατάδα - Σελλά και Αετός.
Σάββατο 13/9 πρωινές ώρες
Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Εύα - Αγριλιά - Αμφιθέα - Βασιλάδα - Πολύλοφος -
Μάνεσι – Στέρνα.