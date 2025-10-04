Ενωση Γονέων Καλαμάτας και εκπαιδευτικοί κατέγραψαν τα αυξανόμενα προβλήματα στα σχολεία

Τα όλο και αυξανόμενα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία του Δήμου Καλαμάτας, εξετάστηκαν σε πρόσφατη κοινή σύσκεψη του Δ.Σ. της Ένωσης Γονέων του Δήμου Καλαμάτας, με τα Δ.Σ. της Α’ ΕΛΜΕ και του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας.

Σε ανακοίνωση του Δ.Σ. της Ενωσης Γονέων για την κοινή σύσκεψη σημειώνεται ότι “υπήρξε πλούσιος διάλογος από όλες τις πλευρές και αναπτύχθηκαν θέματα που απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα.

Ενδεικτικά αναφέρθηκαν: Η απαράδεκτη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με την υποχρηματοδότηση των σχολικών μονάδων 2 περίπου χρόνια μετά την κατάργηση των σχολικών επιτροπών. Την έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπικού (ειδικότητες, ειδική αγωγή, βοηθητικό προσωπικό, νοσηλευτές, κ.α.). Την ελλιπή συντήρηση των σχολικών μονάδων από τον Δήμο Καλαμάτας, με δεκάδες προβλήματα να παραμένουν στο σύνολο σχεδόν των σχολικών μονάδων. Το μη επαρκές προσωπικό καθαριότητας σε όλα τα σχολεία, όπου με 6 έως 7 ώρες μέσο όρο καλούνται οι εργαζόμενες της καθαριότητας να καθαρίζουν τεράστια σχολικά συγκροτήματα. Το απαράδεκτο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί φέτος από το υπουργείο Παιδείας με την λειτουργία των ολοήμερων τμημάτων, όπου επιβάλουν στους διευθυντές των σχολείων να βάλουν «κόφτες» στην επιλογή των μαθητών. Η μεταφορά των μαθητών, όπου έχει επιβληθεί «κόφτης» στα «μισά» εισιτήρια. Η παντελής έλλειψη των απαιτούμενων μέτρων πυρασφάλειας στο σύνολο των σχολείων.

Από όλες τις μεριές επισημάνθηκε η ανάγκη για την συνέχιση των κοινών μας δράσεων, για την καλύτερη διεκδίκηση των κοινών μας αιτημάτων.

Έγιναν προτάσεις για κοινή συνέντευξη Τύπου, για άμεση κινητοποιήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, Περιφέρεια, Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, καταγγελία στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για την πυρασφάλεια των σχολείων, κοινή γενική συνέλευση¨ των τριών συλλόγων με την συμμετοχή όλων των μελών τους, κάλεσμα συμμετοχής και σε υπόλοιπα σωματεία της πόλης μας.

Τις επόμενες ημέρες τα Δ.Σ. των συλλόγων μας θα συνεδριάσουν, για να αποφασίσουν για τα παραπάνω και να προτείνουν και υπόλοιπες δράσεις, με σκοπό την ανάδειξη και την διεκδίκηση των αιτημάτων μας.

Από την μεριά μας καλούμε τους συλλόγους γονέων της πόλης μας, να συμμετέχουν ενεργά στις δράσεις, να αναδεικνύουν και να παλεύουν για την επίλυση των προβλημάτων των σχολείων τους”.