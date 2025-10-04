Η Αννα Μούζεβαλντ υπογράφει το νέο βιβλίο της στο Fantasy Festival 

Λίγα λόγια για το βιβλίο

Μετά την κυκλοφορία του μυθιστορήματός της «Τα πράσινα και κίτρινα πιόνια», η Άννα Μούζεβαλντ επιστρέφει με το νέο της βιβλίο «Παγιδευμένοι στις παρυφές του χρόνου» (εκδ. Πηγή). Μια περιπέτεια μυστηρίου και φαντασίας για ένα φρικτό μυστικό, μια τελευταία ελπίδα και ένα χαμένο βιβλίο που θα ανατρέψει τα πάντα.

Ένα παλιό κάστρο. Ένα μυστικό βιβλίο. Μια κοπέλα με τη μνήμη μιας άλλης εποχής. Τι θα συνέβαινε αν ξυπνούσες μια μέρα και η ζωή που θυμόσουν δεν ήταν ποτέ δική σου;

Η Έμμα ζει και εργάζεται ως βοηθός κουζίνας στο θρυλικό κάστρο του Νοϊσβανστάιν: έναν τόπο γεμάτο ιστορία, αυστηρούς κανόνες και σκιές που δεν ανήκουν μόνο στο παρελθόν. Η ζωή της κυλά σε αυστηρούς ρυθμούς και η καθημερινότητά της είναι προβλέψιμη. Ώσπου φτάνει ο Πάουλ, ένας μυστηριώδης επισκέπτης με ένα παλιό βιβλίο κι ένα βλέμμα που μοιάζει να τη γνωρίζει από πάντα.

Από εκείνη τη στιγμή, η πραγματικότητα αρχίζει να μετατοπίζεται σ’ έναν κόσμο που υπάρχει «εκτός χρόνου», σ’ έναν κόσμο όπου το όνειρο αγγίζει την πραγματικότητα και η μνήμη μπορεί να είναι πιο επικίνδυνη από τη λήθη.

Η Έμμα ακούει ψιθύρους που δεν υπάρχουν, θυμάται πράγματα που δεν έζησε ποτέ, και ο χρόνος -ή αυτό που ξέραμε ως χρόνο- παύει να έχει σημασία.

Τι κρύβει το βιβλίο; Ποιος πραγματικά είναι ο Πάουλ; Και πόσα κομμάτια της αλήθειας μπορεί να αντέξει κάποιος που την είχε ξεχάσει;

Ένα ταξίδι φαντασίας, μεταφυσικής και εσωτερικής αναζήτησης, όπου το παρελθόν δεν έχει ακόμη ειπωθεί και το μέλλον περιμένει να γραφτεί.

Ένα ψυχολογικό μυθιστόρημα φαντασίας, ένα ταξίδι αυτογνωσίας μέσα σε κόσμους παράλληλους, σε μυστικά καλά θαμμένα και ερωτήματα που δεν έχουν εύκολες απαντήσεις.

Βιογραφικό

Η Anna Musewald (Άννα Μούζεβαλντ) γεννήθηκε στην Ελλάδα αλλά από το 1998 ζει μόνιμα με την οικογένειά της στο Μόναχο της Γερμανίας. Εργάζεται σαν οικονομικός και φορολογικός σύμβουλος, αλλά τον ελεύθερο χρόνο της τον αφιερώνει στο φανταστικό κόσμο των βιβλίων είτε διαβάζοντας τις ιστορίες που έχουν φανταστεί άλλοι, είτε γράφοντας η ίδια τις ιστορίες που θα της άρεσε να διαβάσουν οι άλλοι. Ξεκίνησε να γράφει ιστορίες για παιδιά. Στην Ελλάδα έχουν εκδοθεί: «Στην αναζήτηση της χαμένης ομορφιάς» (εκδ. Πατάκη, 2003) και «Ο φύλακας της Ερμίν» (εκδ. Κέδρος, 2008), «Τα πράσινα και κίτρινα πιόνια» (εκδ. Πηγή, 2024). Τα τελευταία χρόνια έχει γράψει αρκετές ιστορίες για ενήλικες, αλλά ποτέ δεν έφυγε από τον κόσμο του φανταστικού.



Κυριακή 5 Οκτωβρίου 11:00-12:00

Fantasy Festival, Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου, Δωδεκανήσου 106, Περιστέρι, Περίπτερο Hall Γ



