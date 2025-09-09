Νέα καθυστέρηση θα φέρουν οι απαλλοτριώσεις - Ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες στο ρέμα Κερεζένια

Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες στο αντιπλημμυρικό του “Μορέα” στο ρέμα Κερεζένια, στο τέλος του περιφερειακού αυτοκινητόδρομου Καλαμάτας, στα Γιαννιτσάνικα.

Ομως, το σημαντικό αλλά πολύπαθο έργο δεν μπορεί να προχωρήσει, καθώς οι απαλλοτριώσεις στο Κερεζένια που παραμένουν σε εκκρεμότητα από το 2023, θα πάνε ακόμα πιο πίσω, λόγω προσφυγής από παρόχθιο ιδιοκτήτη γης.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την ενημέρωσή μας, ο “Μορέας” δουλεύει σε σημεία που μπορεί να κάνει εργασίες, στο Κερεζένια, από τη γέφυρα του περιφερειακού στην οδό Λακωνικής και προς τα πάνω, 200 – 300 μέτρα. Στα σημεία αυτά η κατασκευάστρια εταιρεία έχει συμφωνήσει με τους παρόχθιους ιδιοκτήτες γης, μεταξύ των οποίων και ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καλαμάτας και της επιτρέπουν να κάνει εργασίες, χωρίς να έχουν γίνει οι απαλλοτριώσεις. Και στα σημεία αυτά γίνονται εργασίες εκβάθυνσης και διαπλάτυνσης (το πλάτος του ρέματος θα φθάσει και κει τα 12 μέτρα) και στις άκρες προβλέπονται τσιμεντένιοι τοίχοι αντιστήριξης.

Από τη Λακωνικής και κάτω, έως τις εκβολές του ρέματος, στη Ναυαρίνου στην Ανατολική Παραλία, οι απαλλοτριώσεις βρίσκονται σε εκκρεμότητα από το 2023. Μάλιστα, αναμένεται να πάνε ακόμα πιο πίσω, καθώς, με βάση την ενημέρωσή μας, ιδιοκτήτης γης, κτήματος δίπλα στο Κερεζένια, κοντά στις εκβολές, έχει καταθέσει προσφυγή κατά της απαλλοτρίωσης, για γραφειοκρατικούς – διαδικαστικούς λόγους. Γιατί η κήρυξη της απαλλοτρίωσης έγινε από τον υπουργό Υποδομών και όχι από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το δικαστήριο θα πρέπει πρώτα να αποφανθεί, να πάρει απόφαση για τη συγκεκριμένη προσφυγή και ύστερα να επανεκκινήσει τις διαδικασίες απαλλοτρίωσης.

Με αυτή την εξέλιξη, είναι πιθανόν το σημαντικό αντιπλημμυρικό να μην ολοκληρωθεί ούτε το 2026!

Να υπενθυμίσουμε ότι στο Κερεζένια προβλέπονται να καθαιρεθεί η παλιά γέφυρα στη Λακωνικής (δίπλα στη βίλα Καρέλια), ελαφριά εκβάθυνση, διαπλάτυνση (γίνεται 12 μέτρα πλάτος) με αναβαθμούς, για να περιορίζεται η δύναμη του νερού, πυθμένας από μπετόν και πέτρες και ζαρζανέτ (αντί για τσιμέντο) στις όχθες.

Οσον αφορά όλο το αντιπλημμυρικό έργο στον περιφερειακό αυτοκινητόδρομο, στα Γιαννιτσάνικα, έχει ολοκληρωθεί ο κλειστός αγωγός δίπλα στον περιφερειακό, που θα μεταφέρει τα νερά από τα ρέματα Πολιτέικο Ι και ΙΙ προς το Κερεζένια. Πέρα από τις παρεμβάσεις στο Κερεζένια, στα ρέματα Πολιτέικο Ι και ΙΙ σε 200 μέτρα μήκος ανάντι προβλέπονται διευθετήσεις, εκβαθύνσεις, καθαρισμοί και λεκάνες απορροής, για να συγκρατούνται φερτά υλικά.

Το αντιπλημμυρικό στον περιφερειακό αυτοκινητόδρομο είναι προϋπολογισμού 17,4 εκ. ευρώ, εντάσσεται στα συμπληρωματικά έργα της σύμβασης παραχώρησης και η συμβατική προθεσμία υλοποίησής του ήταν 24 μήνες, έως το τέλος του 2024.

Το έργο είναι συνολικού μήκους 2,5 χιλιομέτρων και τα 1,2 είναι κλειστό, ο αγωγός που από τα δύο ρέματα θα οδηγεί τα νερά στο Κερεζένια. Από ένα σημείο του κλειστού αγωγού θα μπορεί να μπει σε αυτόν μεγάλο μηχάνημα, για να τον καθαρίζει.