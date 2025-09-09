Η λίστα με τους 585 οικισμούς της Μεσσηνίας: Εξαιρούνται από ΕΝΦΙΑ τα προάστια Καλαμάτας

Στις κύριες κατοικίες 585 οικισμών της Μεσσηνίας, κάτω των 1.500 κατοίκων, μειώνεται στο μισό ο ΕΝΦΙΑ το 2026 κατοίκους και καταργείται το 2027. Μεταξύ αυτών οικισμών περιλαμβάνονται και αρκετά προάστια της Καλαμάτας όπως τα Λέικα, η Ανω και Κάτω Βέργα, η Μικρή Μαντίνεια, η Φιλοθέη, η Καλλιθέα, το Ασπρόχωμα, το Ξεροκάμπι, τα Σπιτάκια και το Καλάμι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πληθυσμό κάτω από 1.500 κατοίκους έχουν μεταξύ άλλων η Θουρία, η Μικρομάνη, ο Αρις και τα Αρφαρά (στο Δήμο Καλαμάτας), η Καρδαμύλη, η Στούπα και ο Κάμπος (στο Δήμο Δυτικής Μάνης), το Πεταλίδι, η Βαλύρα η Ανδρούσα, η Λογγά, η Ανάληψη και η Βελίκα (στο Δήμο Μεσσήνης), η Κορώνη, η Μεθώνη, το Χρακοπιό, η Φοινικούντα, η Γιάλοβα, το Βλαχόπουλο και ο Χανδρινός (στο Δήμο Πύλου – Νέστορος), ο Μελιγαλάς, το Διαβιλίτσι και το Δώριο (στο Δήμο Οιχαλίας),το Κοπανάκι, το Καλό Νερό, η Μαραθούπολη και ο Πύργος στο Δήμο Τριφυλίας.

Υπενθυμίζουμε ότι από το 2026 μειώνεται ο φόρος κατά 50% και από το 2027 απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ τα δικαιώματα στα ακίνητα που αφορούν κύρια κατοικία και ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα, φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας, των οποίων η κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος ευρίσκεται σε οικισμούς με πληθυσμό μικρότερο των 1.500 κατοίκων, εξαιρουμένων των οικισμών που βρίσκονται στην Περιφέρεια Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων). Από το μέτρο εξαιρούνται κατοικίες με συνολική φορολογητέα αξία άνω των 400.000 ευρώ.

Αναλυτικά οι οικισμοί που θα απαλλαγούν από το ΕΝΦΙΑ παρουσιάζονται στους πίνακες.

Θ.Λ.

Δήμος Καλαμάτας (84 οικισμοί)

Οικισμός Πληθυσμός Άγιοι Πάντες,οι 29 Άγιος Φανούριος,ο 39 Γιανιτσάνικα,τα - Σκουπιδότοπος,ο 76 Καλλιθέα - Κούρτη Ράχη,η 169 Κοκκινόραχη,η 35 Κουταλά,τα 31 Μενινά,τα 26 Μονή Βελανιδιάς,η 0 Μπουρνιάς,ο 609 Προφήτης Ηλίας,ο 17 Φιλοθέη,η 76 Αλαγονία,η 126 Μαχαλάς,ο 30 Αντικάλαμος,ο 242 Γουλίσματα,τα 150 Αρτεμισία,η 88 Άγιος Ιωάννης Θεολόγος,ο 0 Θεοτόκος,η 0 Ασπρόχωμα,το 717 Ακοβίτικα,τα 249 Καγκαρέικα,τα 35 Καλάμιον,το 155 Κατσίκοβον,το 72 Λαγκάδα,η - Δημητρακοπουλέικα,τα 19 Αγριόματα,η 3 Άνω Βέργα,η 29 Κάτω Βέργα,η 84 Μούσγα,η 59 Πάνω Γαλάρι - Καμπινάρι,το 0 Ελαιοχώριον,το 86 Αράχοβα,η 7 Δενδρά,τα 8 Διάσελλα,τα 12 Μονή Διμιόβης,η 5 Περιβολάκια,τα 125 Καρβέλιον,το 29 Αγία Τριάς,η 6 Εμιαλοί,οι 0 Κάτω Καρβέλιον,το 40 Λαδάς,ο 79 Αγία Μαρίνα,η 3 Σιλίμποβες,οι - Άγιος Βασίλης,ο 17 Λέικα,τα 909 Κατσαραίικα,τα 183 Ξεροκάμπι,το 246 Σπιτάκια,τα 111 Μικρά Μαντίνεια,η 584 Αλιμονέικα,τα 22 Ζουζουλέικα,τα 11 Νέδουσα,η 85 Πηγαί,αι 72 Σκουρόλακκος,ο 0 Σπερχόγεια,η 678 Άρις,ο 851 Αλώνια,τα 135 Άμμος,η 132 Ανεμόμυλος,ο 95 Αριοχώριον,το 339 Ασπροπουλιά,η 167 Αρφαρά,τα 974 Άγιος Κωνσταντίνος,ο 158 Άνω Αρφαρά,τα 35 Άγιος Φλώρος,ο 156 Χριστοφιλαίικα,τα 30 Άγριλος,ο 103 Βελανιδιά,η 31 Συρρόκα,η 0 Βρομόβρυση,η 19 Άνω Βρομόβρυση,η 29 Δρέμιον,το 24 Κρασοπούλα,η 45 Πήδημα,το 261 Πλατύ,το 422 Σταματινόν,το 51 Πελεκητή,η 17 Θουρία,η 925 Αίθαια,η 285 Άνω Άμφεια,η 286 Κάτω Άμφεια,η 238 Μονή Γαρδικίου,η 38 Άνθεια,η 277 Αίπεια,η 145 Μικρομάνη,η 392 Πολιανή,η 97

Δήμος Δυτικής Μάνης (81 οικισμοί)

Οικισμός Πληθυσμός Καρδαμύλη,η 333 Αγία Σοφία,η 3 Καλαμίτσι,το 18 Κάμπος,ο 31 Μερόπη,η (νησίς) 0 Πετροβούνιον,το 14 Άγιος Νικόλαος,ο 378 Άγιος Δημήτριος,ο 48 Άγιος Νίκων,ο 56 Εξωχώριον,το 119 Στάρα,η 28 Χώρα,η 27 Θαλάμαι,αι 76 Πλάτανος,ο 34 Σωματιανά,τα 0 Καρυοβούνιον,το 22 Δρυόπη,η 7 Καστανέα,η 78 Λαγκάδα,η 72 Μηλέα,η 91 Κάτω Χώρα,η 29 Κυβέλεια,τα 13 Νεοχώριον,το 278 Άγιος Βασίλειος,ο 127 Λεύκτρον,το 247 Μάρμουτσα,τα 19 Στούπα,η 635 Νομιτσής,ο 99 Πλάτσα,η 87 Κοτρώνιον,το 32 Μπαζιγέικα,τα 44 Πηγή,η 30 Πολιάνα,η 35 Προάστιον,το 183 Άι Γιάννα,η 9 Λάκκος,ο 7 Νέον Προάστιον,το 32 Πραστοβά,η 16 Προσήλιον,το 148 Καλύβαι,αι 23 Πύργος,ο 79 Ρίγκλια,τα 123 Άνω Ρίγκλια,τα 31 Ελαιοχώριον,το 15 Πλαγιάδα,η 16 Σαϊδόνα,η 51 Τραχήλα,η 18 Τσέρια,τα 74 Γιατραίικα,τα 3 Ζαχαριά,η 3 Καταφύγιον,το 6 Λεφτίνι,το 0 Πεδινόν,το 6 Κάμπος,ο 329 Οροβάς,ο 13 Πλάτωμα,το 26 Τούμπια,τα 0 Αβία,η 267 Ακρογιάλιον,το 140 Κουτιβέϊκα,τα 22 Μεγάλη Μαντίνεια,η 211 Αλτομιρά,τα 12 Κάτω Δολοί,οι 77 Άνω Δολοί,οι 52 Γερανού,το 17 Καλιαναίικα,τα 50 Κιτριαί,αι 71 Κέντρον,το 17 Ανατολικόν,το 25 Βόρειον,το 29 Χώρα Γαϊτσών,η 21 Πηγάδια,τα 11 Δένδρα,τα 5 Κρύα Βρύση,η 0 Ριζανά,τα 7 Σταυροπήγιον,το 291 Μάλτα,η 57 Σωτηριάνικα,τα 95 Δροσοπηγή,η 4 Κουρής,ο 16 Χαραυγή,η 44

Δήμος Μεσσήνης (126 οικισμοί)

Οικισμός Πληθυσμός Άγιος Κωνσταντίνος,ο 78 Μυλωνάς,ο 104 Ξινός,ο 33 Αβραμιόν,το 320 Άγιος Αυγουστίνος,ο 4 Δρακονέριον,το 75 Λούτσου Χάνια,τα 22 Ανάληψις,η 355 Παραλία Ανάληψης,η 26 Βελίκα,η 252 Παραλία Βελίκας,η 43 Καρτερόλιον,το 325 Μοσχοχώριον,το 48 Λευκοχώρα,η 183 Λυκότραφος,ο 180 Μυρτοποταμιά,η 49 Μάδενα,η 106 Μαυρομμάτιον,το 403 Νεοχώριον,το 113 Πιλαλίστρα,η 153 Πιπερίτσα,η 113 Σπιτάλιον,το 78 Τρίοδος,η 131 Λογγά,η 565 Παλιόκαμπος,ο 14 Παναμπέλια,τα 29 Αδριανή,η 49 Κλεισούρα,η 8 Νέα Αδριανή,η 0 Νεραϊδόβρυση,η 0 Μηλίτσα,η 54 Ανατολική Μηλίτσα,η 25 Βλασαίικα,τα 0 Νέα Κορώνη,η 235 Χράνοι,οι 145 Επισκοπή,η 92 Κακόρρευμα,το 31 Καφού,το 13 Μακρά Άμμος,η 13 Μπιτσικόλακα,η 38 Ψηλή Ράχη,η 7 Ανδρούσα,η 445 Βασιλάδα,η 72 Αγριλιά,η 92 Αμφιθέα,η 243 Κουκουράχι,η 29 Ελληνοεκκλησία,η 173 Εύα,η 335 Αμπελόραχη,η 25 Καλαμαράς,ο 106 Καλογερόρραχη,η 119 Μαγγανιακόν,το 78 Πολύλοφος,ο 72 Αριστομένης,ο 221 Σαρακίνα,η 17 Χορεύτρα,η 31 Άνω Βούταινα,η 23 Κάτω Βούταινα,η 4 Μάκρενα,η 20 Διόδια,τα 188 Κεφαλόβρυσον,το 74 Κουλκάδα,η 4 Κουτίφαρης,ο 67 Μάνεσης,ο 207 Πελεκανάδα,η 159 Πλατανόβρυση,η 41 Πουλίτσιον,το 13 Περδικόβρυση,η 19 Στέρνα,η 171 Αετοφωλιά,η 60 Στρέφιον,το 349 Χρυσοφόρα,η 26 Χατζής,ο 331 Βλάσης,ο 112 Κουρτάκιον,το 59 Μηλιώτιον,το 81 Πετρίτσιον,το 116 Χαραυγή,η 119 Καζάρμα,η 39 Βαλύρα,η 695 Αριστοδήμειον,το 233 Αρσινόη,η 114 Μαυρομμάτιον,το 124 Μονή Βουλκάνου,η 3 Πετράλωνα,τα 52 Ζερμπίσια,τα 57 Κογχύλιον,το 10 Κεφαλινός,ο 88 Λάμπαινα,η 117 Ρευματιά,η 37 Χρυσότοπος,ο 5 Πεταλίδιον,το 1052 Καρυά,η 18 Μποστανιά,η 11 Συκαλόραχη,η 24 Τζάνες,ο 54 Φόροι,οι 39 Αχλαδοχώριον,το 100 Καλαμάκιον,το 129 Χελωναριά,η 13 Δάρας,ο 130 Δάφνη,η 96 Δροσιά,η 79 Καλοχώριον,το 100 Καρποφόρα,τα 34 Ριζόμυλος,ο 104 Καστάνια,τα 10 Αμμόλακα,η 5 Κουτρουμπέικα,τα 3 Κόκκινον,το 55 Παναίικα,τα 0 Λύκισσα,η 28 Αγνάντιον,το 12 Γαμβριά,η 10 Μαθία,η 49 Πυργάκι,το 6 Τρύπαι,αι 0 Νερόμυλος,ο 230 Πανιπέριον,το 103 Αγία Σωτήρα,η 58 Τρίκορφον,το 272 Δραΐνα,η 44 Κλήμα,το 72 Κορομηλέα,η 35 Παλαιόκαστρον,το 17 Κυνηγός,ο 28

Δήμος Οιχαλίας (77 οικισμοί)

Οικισμός Πληθυσμός Μελιγαλάς,ο 1229 Ανθούσα,η 67 Ζευγολατείον,το 299 Καλλιρρόη,η 225 Μαγούλα,η 93 Μίλα,το 31 Κάστρον,το 3 Νεοχώριον,το 185 Κροντηρές,ο 9 Πολίχνη,η 122 Σκάλα,η 190 Σταθμός,ο 153 Στενύκλαρος,ο 35 Τσουκαλαίικα,τα 151 Διαβολίτσιον,το 640 Άγιοι Θεόδωροι,οι 45 Μοναστηράκιον,το 4 Αγριλόβουνον,το 78 Βρυσούλα,η 3 Άνω Μέλπεια,η 47 Άγιος Αθανάσιος,ο 32 Πηγή,η 20 Δασοχώριον,το 19 Δεσύλλας,ο 190 Ηλέκτρα,η 50 Καρνάσιον,το 104 Κάτω Μέλπεια,η 184 Βράχος,ο 6 Κεντρικόν,το 77 Κωνσταντίνοι,οι 74 Πλάτανα,τα 15 Μάλτα,η 49 Μάνδρα,η 37 Μαντζάριον,το 89 Παραπούγκιον,το 56 Δώριον,το 683 Άγιος Γεώργιος,ο 28 Άγιος Πέτρος,ο 16 Κάτω Αμφιθέα,η 38 Άνω Δώριον,το 115 Βασιλικόν,το 215 Κόκλας,ο 163 Κάτω Μάλθη,η 44 Κούβελας,ο 61 Κυψέλη,η 6 Μάλθη,η 51 Χαλκιάς,ο 52 Χρυσοχώριον,το 139 Ψάριον,το 219 Άγιος Νικόλαος,ο 8 Κάτω Μέρη,τα 0 Νέδα,η 29 Άγιος Σώστης,ο 31 Τσουράκι,το 5 Αμπελιώνα,η 56 Κακαλέτριον,το 17 Μαρίνα,η 8 Πέτρα,η 18 Πέρα Ρούγα,η 7 Σκληρός,ο 41 Πανοχώρι,το 8 Στάσιμον,το 38 Σύρριζον,το 18 Διμάνδρα,η 21 Μερόπη,η 368 Αλλαγή,η 103 Μούστα,η 18 Ανδανία,η 76 Καλύβια,τα 81 Κατσαρός,ο 270 Λουτρόν,το 82 Οιχαλία,η 363 Πεύκον,το 25 Αγριλιές,οι 12 Σιάμον,το 95 Σολάκιον,το 94 Φίλια,το 178

Δήμος Πύλου Νέστορος (103 οικισμοί)

Οικισμός Πληθυσμός Γιάλοβα,η 240 Ελαιόφυτον,το 59 Παλαιόνερον,το 17 Σφακτηρία,η (νησίς) 0 Σχινόλακκα,η 32 Αμπελόκηποι,οι 35 Κάτω Αμπελόκηποι,οι 41 Γλυφάδα,η 199 Ίκλαινα,η 285 Καλλιθέα,η 402 Αραπόλακκα,η 43 Κυνηγός,ο 181 Βοζικέικα,τα 17 Μεσοχώριον,το 144 Παππούλια,τα 82 Πλάτανος,ο 86 Πήδασος,η 94 Πύλα,η 153 Μπαλοδημαίικα,τα 19 Χωματάδα,η 120 Περιβολάκια,τα 95 Κορώνη,η 1188 Ρίον,το 5 Ακριτοχώριον,το 181 Βασιλίτσιον,το 384 Άγιος Γεώργιος,ο 5 Κούκουρας,ο 13 Λακούλες,οι 29 Λιβαδάκια,τα 14 Φανερωμένη,η 21 Βουνάρια,τα 160 Γιαλικά,τα 8 Καπλάνιον,το 57 Εξοχικόν,το 24 Ζιζάνιον,το 54 Κόμποι,οι 88 Περούλια,τα 24 Υάμεια,η 91 Φαλάνθη,η 72 Μυστράκιον,το 10 Χωματερόν,το 69 Χαρακοπιό,το 605 Αγία Τριάδα,η 14 Άγιος Ισίδωρος,ο 12 Άγιος Ιωάννης,ο 15 Κοτρωνάκια,τα 11 Μυρτιά,η 10 Ποταμιά,η 21 Χρυσοκελλαριά,η 399 Άγιοι Ανάργυροι,οι 19 Μεθώνη,η 911 Γεφύρι,το 58 Κοκκινιά,η 3 Κρητικά,τα 10 Σαπιέντζα,η (νησίς) 0 Τάπια,η 49 Ευαγγελισμός,ο 193 Αμουλάκι,το 23 Δεντρούλια,τα 0 Καβουριανό,το 0 Καμάρια,τα 109 Παλιάλωνα,τα 0 Καινούργιον Χωρίον,το 13 Βαράκες,οι 29 Λαχανάδα,η 118 Ασπροχόρτι,το 0 Νεραντζιές,οι 0 Φοινίκη,η 71 Φοινικούς,ο 501 Αγία Μαρίνα,η (νησίς) 0 Ανεμόμυλος,ο 29 Γριζόκαμπος,ο 18 Λούτσα,η 9 Σχίζα,η (νησίς) 0 Χουνάκια,τα 19 Στυλιανός,ο 28 Αμπελόφυτον,το 236 Κορυφάσιον,το 383 Πισάσκιον,το 14 Μεταξάδα,η 67 Ποταμιά,η 0 Σταυρός,ο 0 Μυρσινοχώριον,το 93 Παλαιόν Λουτρόν,το 22 Ρωμανός,ο 248 Πετροχώριον,το 73 Φλεσιάς,η 21 Βλαχόπουλον,το 644 Κούμαρον,το 37 Μανιάκιον,το 16 Τουλούπα Χάνι,το 30 Μαργέλιον,το 29 Μεταμόρφωσις,η 328 Παπαφλέσσας,ο 11 Άγιοι Απόστολοι,οι 13 Κοντογόνιον,το 19 Χανδρινός,ο 581 Πλατανόβρυση,η 46 Κουκκουνάρα,η 118 Στενωσιά,η 404 Κρεμμύδια,τα 400 Μεσοπόταμος,ο 122 Σουληνάριον,το 324

Δήμος Τριφυλίας (114 οικισμοί)