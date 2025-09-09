eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Η λίστα με τους 585 οικισμούς της Μεσσηνίας: Εξαιρούνται από ΕΝΦΙΑ τα προάστια Καλαμάτας

Η λίστα με τους 585 οικισμούς της Μεσσηνίας: Εξαιρούνται από ΕΝΦΙΑ τα προάστια Καλαμάτας

Στις κύριες κατοικίες 585 οικισμών της Μεσσηνίας, κάτω των 1.500 κατοίκων, μειώνεται στο μισό ο ΕΝΦΙΑ το 2026 κατοίκους και καταργείται το 2027. Μεταξύ αυτών οικισμών περιλαμβάνονται και αρκετά προάστια της Καλαμάτας όπως τα Λέικα, η Ανω και Κάτω Βέργα, η Μικρή Μαντίνεια, η Φιλοθέη, η Καλλιθέα, το Ασπρόχωμα, το Ξεροκάμπι, τα Σπιτάκια και το Καλάμι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πληθυσμό κάτω από 1.500 κατοίκους έχουν μεταξύ άλλων  η Θουρία, η Μικρομάνη, ο Αρις και τα Αρφαρά (στο Δήμο Καλαμάτας), η Καρδαμύλη, η Στούπα και ο Κάμπος (στο Δήμο Δυτικής Μάνης), το Πεταλίδι, η Βαλύρα η Ανδρούσα, η Λογγά, η Ανάληψη και η Βελίκα (στο Δήμο Μεσσήνης), η Κορώνη, η Μεθώνη, το Χρακοπιό, η Φοινικούντα, η Γιάλοβα, το Βλαχόπουλο και ο Χανδρινός (στο Δήμο Πύλου – Νέστορος), ο Μελιγαλάς, το Διαβιλίτσι και το Δώριο (στο Δήμο Οιχαλίας),το Κοπανάκι, το Καλό Νερό, η Μαραθούπολη και ο Πύργος στο Δήμο Τριφυλίας.

Υπενθυμίζουμε ότι από το 2026 μειώνεται ο φόρος κατά 50% και από το 2027 απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ τα δικαιώματα στα ακίνητα που αφορούν κύρια κατοικία και ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα, φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας, των οποίων η κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος ευρίσκεται σε οικισμούς με πληθυσμό μικρότερο των 1.500 κατοίκων, εξαιρουμένων των οικισμών που βρίσκονται στην Περιφέρεια Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων). Από το μέτρο εξαιρούνται κατοικίες με συνολική φορολογητέα αξία άνω των 400.000 ευρώ.

Αναλυτικά οι οικισμοί που θα απαλλαγούν από το ΕΝΦΙΑ παρουσιάζονται στους πίνακες.

Θ.Λ.

 

                    Δήμος Καλαμάτας (84 οικισμοί)

Οικισμός

Πληθυσμός

Άγιοι Πάντες,οι

29

Άγιος Φανούριος,ο

39

Γιανιτσάνικα,τα - Σκουπιδότοπος,ο

76

Καλλιθέα - Κούρτη Ράχη,η

169

Κοκκινόραχη,η

35

Κουταλά,τα

31

Μενινά,τα

26

Μονή Βελανιδιάς,η

0

Μπουρνιάς,ο

609

Προφήτης Ηλίας,ο

17

Φιλοθέη,η

76

Αλαγονία,η

126

Μαχαλάς,ο

30

Αντικάλαμος,ο

242

Γουλίσματα,τα

150

Αρτεμισία,η

88

Άγιος Ιωάννης Θεολόγος,ο

0

Θεοτόκος,η

0

Ασπρόχωμα,το

717

Ακοβίτικα,τα

249

Καγκαρέικα,τα

35

Καλάμιον,το

155

Κατσίκοβον,το

72

Λαγκάδα,η - Δημητρακοπουλέικα,τα

19

Αγριόματα,η

3

Άνω Βέργα,η

29

Κάτω Βέργα,η

84

Μούσγα,η

59

Πάνω Γαλάρι - Καμπινάρι,το

0

Ελαιοχώριον,το

86

Αράχοβα,η

7

Δενδρά,τα

8

Διάσελλα,τα

12

Μονή Διμιόβης,η

5

Περιβολάκια,τα

125

Καρβέλιον,το

29

Αγία Τριάς,η

6

Εμιαλοί,οι

0

Κάτω Καρβέλιον,το

40

Λαδάς,ο

79

Αγία Μαρίνα,η

3

Σιλίμποβες,οι - Άγιος Βασίλης,ο

17

Λέικα,τα

909

Κατσαραίικα,τα

183

Ξεροκάμπι,το

246

Σπιτάκια,τα

111

Μικρά Μαντίνεια,η

584

Αλιμονέικα,τα

22

Ζουζουλέικα,τα

11

Νέδουσα,η

85

Πηγαί,αι

72

Σκουρόλακκος,ο

0

Σπερχόγεια,η

678

Άρις,ο

851

Αλώνια,τα

135

Άμμος,η

132

Ανεμόμυλος,ο

95

Αριοχώριον,το

339

Ασπροπουλιά,η

167

Αρφαρά,τα

974

Άγιος Κωνσταντίνος,ο

158

Άνω Αρφαρά,τα

35

Άγιος Φλώρος,ο

156

Χριστοφιλαίικα,τα

30

Άγριλος,ο

103

Βελανιδιά,η

31

Συρρόκα,η

0

Βρομόβρυση,η

19

Άνω Βρομόβρυση,η

29

Δρέμιον,το

24

Κρασοπούλα,η

45

Πήδημα,το

261

Πλατύ,το

422

Σταματινόν,το

51

Πελεκητή,η

17

Θουρία,η

925

Αίθαια,η

285

Άνω Άμφεια,η

286

Κάτω Άμφεια,η

238

Μονή Γαρδικίου,η

38

Άνθεια,η

277

Αίπεια,η

145

Μικρομάνη,η

392

Πολιανή,η

97

 

        Δήμος Δυτικής Μάνης (81 οικισμοί)

Οικισμός

Πληθυσμός

Καρδαμύλη,η

333

Αγία Σοφία,η

3

Καλαμίτσι,το

18

Κάμπος,ο

31

Μερόπη,η (νησίς)

0

Πετροβούνιον,το

14

Άγιος Νικόλαος,ο

378

Άγιος Δημήτριος,ο

48

Άγιος Νίκων,ο

56

Εξωχώριον,το

119

Στάρα,η

28

Χώρα,η

27

Θαλάμαι,αι

76

Πλάτανος,ο

34

Σωματιανά,τα

0

Καρυοβούνιον,το

22

Δρυόπη,η

7

Καστανέα,η

78

Λαγκάδα,η

72

Μηλέα,η

91

Κάτω Χώρα,η

29

Κυβέλεια,τα

13

Νεοχώριον,το

278

Άγιος Βασίλειος,ο

127

Λεύκτρον,το

247

Μάρμουτσα,τα

19

Στούπα,η

635

Νομιτσής,ο

99

Πλάτσα,η

87

Κοτρώνιον,το

32

Μπαζιγέικα,τα

44

Πηγή,η

30

Πολιάνα,η

35

Προάστιον,το

183

Άι Γιάννα,η

9

Λάκκος,ο

7

Νέον Προάστιον,το

32

Πραστοβά,η

16

Προσήλιον,το

148

Καλύβαι,αι

23

Πύργος,ο

79

Ρίγκλια,τα

123

Άνω Ρίγκλια,τα

31

Ελαιοχώριον,το

15

Πλαγιάδα,η

16

Σαϊδόνα,η

51

Τραχήλα,η

18

Τσέρια,τα

74

Γιατραίικα,τα

3

Ζαχαριά,η

3

Καταφύγιον,το

6

Λεφτίνι,το

0

Πεδινόν,το

6

Κάμπος,ο

329

Οροβάς,ο

13

Πλάτωμα,το

26

Τούμπια,τα

0

Αβία,η

267

Ακρογιάλιον,το

140

Κουτιβέϊκα,τα

22

Μεγάλη Μαντίνεια,η

211

Αλτομιρά,τα

12

Κάτω Δολοί,οι

77

Άνω Δολοί,οι

52

Γερανού,το

17

Καλιαναίικα,τα

50

Κιτριαί,αι

71

Κέντρον,το

17

Ανατολικόν,το

25

Βόρειον,το

29

Χώρα Γαϊτσών,η

21

Πηγάδια,τα

11

Δένδρα,τα

5

Κρύα Βρύση,η

0

Ριζανά,τα

7

Σταυροπήγιον,το

291

Μάλτα,η

57

Σωτηριάνικα,τα

95

Δροσοπηγή,η

4

Κουρής,ο

16

Χαραυγή,η

44

 

Δήμος Μεσσήνης (126 οικισμοί)

Οικισμός

Πληθυσμός

Άγιος Κωνσταντίνος,ο

78

Μυλωνάς,ο

104

Ξινός,ο

33

Αβραμιόν,το

320

Άγιος Αυγουστίνος,ο

4

Δρακονέριον,το

75

Λούτσου Χάνια,τα

22

Ανάληψις,η

355

Παραλία Ανάληψης,η

26

Βελίκα,η

252

Παραλία Βελίκας,η

43

Καρτερόλιον,το

325

Μοσχοχώριον,το

48

Λευκοχώρα,η

183

Λυκότραφος,ο

180

Μυρτοποταμιά,η

49

Μάδενα,η

106

Μαυρομμάτιον,το

403

Νεοχώριον,το

113

Πιλαλίστρα,η

153

Πιπερίτσα,η

113

Σπιτάλιον,το

78

Τρίοδος,η

131

Λογγά,η

565

Παλιόκαμπος,ο

14

Παναμπέλια,τα

29

Αδριανή,η

49

Κλεισούρα,η

8

Νέα Αδριανή,η

0

Νεραϊδόβρυση,η

0

Μηλίτσα,η

54

Ανατολική Μηλίτσα,η

25

Βλασαίικα,τα

0

Νέα Κορώνη,η

235

Χράνοι,οι

145

Επισκοπή,η

92

Κακόρρευμα,το

31

Καφού,το

13

Μακρά Άμμος,η

13

Μπιτσικόλακα,η

38

Ψηλή Ράχη,η

7

Ανδρούσα,η

445

Βασιλάδα,η

72

Αγριλιά,η

92

Αμφιθέα,η

243

Κουκουράχι,η

29

Ελληνοεκκλησία,η

173

Εύα,η

335

Αμπελόραχη,η

25

Καλαμαράς,ο

106

Καλογερόρραχη,η

119

Μαγγανιακόν,το

78

Πολύλοφος,ο

72

Αριστομένης,ο

221

Σαρακίνα,η

17

Χορεύτρα,η

31

Άνω Βούταινα,η

23

Κάτω Βούταινα,η

4

Μάκρενα,η

20

Διόδια,τα

188

Κεφαλόβρυσον,το

74

Κουλκάδα,η

4

Κουτίφαρης,ο

67

Μάνεσης,ο

207

Πελεκανάδα,η

159

Πλατανόβρυση,η

41

Πουλίτσιον,το

13

Περδικόβρυση,η

19

Στέρνα,η

171

Αετοφωλιά,η

60

Στρέφιον,το

349

Χρυσοφόρα,η

26

Χατζής,ο

331

Βλάσης,ο

112

Κουρτάκιον,το

59

Μηλιώτιον,το

81

Πετρίτσιον,το

116

Χαραυγή,η

119

Καζάρμα,η

39

Βαλύρα,η

695

Αριστοδήμειον,το

233

Αρσινόη,η

114

Μαυρομμάτιον,το

124

Μονή Βουλκάνου,η

3

Πετράλωνα,τα

52

Ζερμπίσια,τα

57

Κογχύλιον,το

10

Κεφαλινός,ο

88

Λάμπαινα,η

117

Ρευματιά,η

37

Χρυσότοπος,ο

5

Πεταλίδιον,το

1052

Καρυά,η

18

Μποστανιά,η

11

Συκαλόραχη,η

24

Τζάνες,ο

54

Φόροι,οι

39

Αχλαδοχώριον,το

100

Καλαμάκιον,το

129

Χελωναριά,η

13

Δάρας,ο

130

Δάφνη,η

96

Δροσιά,η

79

Καλοχώριον,το

100

Καρποφόρα,τα

34

Ριζόμυλος,ο

104

Καστάνια,τα

10

Αμμόλακα,η

5

Κουτρουμπέικα,τα

3

Κόκκινον,το

55

Παναίικα,τα

0

Λύκισσα,η

28

Αγνάντιον,το

12

Γαμβριά,η

10

Μαθία,η

49

Πυργάκι,το

6

Τρύπαι,αι

0

Νερόμυλος,ο

230

Πανιπέριον,το

103

Αγία Σωτήρα,η

58

Τρίκορφον,το

272

Δραΐνα,η

44

Κλήμα,το

72

Κορομηλέα,η

35

Παλαιόκαστρον,το

17

Κυνηγός,ο

28

 

 

 

 

Δήμος Οιχαλίας (77 οικισμοί)

Οικισμός

Πληθυσμός

Μελιγαλάς,ο

1229

Ανθούσα,η

67

Ζευγολατείον,το

299

Καλλιρρόη,η

225

Μαγούλα,η

93

Μίλα,το

31

Κάστρον,το

3

Νεοχώριον,το

185

Κροντηρές,ο

9

Πολίχνη,η

122

Σκάλα,η

190

Σταθμός,ο

153

Στενύκλαρος,ο

35

Τσουκαλαίικα,τα

151

Διαβολίτσιον,το

640

Άγιοι Θεόδωροι,οι

45

Μοναστηράκιον,το

4

Αγριλόβουνον,το

78

Βρυσούλα,η

3

Άνω Μέλπεια,η

47

Άγιος Αθανάσιος,ο

32

Πηγή,η

20

Δασοχώριον,το

19

Δεσύλλας,ο

190

Ηλέκτρα,η

50

Καρνάσιον,το

104

Κάτω Μέλπεια,η

184

Βράχος,ο

6

Κεντρικόν,το

77

Κωνσταντίνοι,οι

74

Πλάτανα,τα

15

Μάλτα,η

49

Μάνδρα,η

37

Μαντζάριον,το

89

Παραπούγκιον,το

56

Δώριον,το

683

Άγιος Γεώργιος,ο

28

Άγιος Πέτρος,ο

16

Κάτω Αμφιθέα,η

38

Άνω Δώριον,το

115

Βασιλικόν,το

215

Κόκλας,ο

163

Κάτω Μάλθη,η

44

Κούβελας,ο

61

Κυψέλη,η

6

Μάλθη,η

51

Χαλκιάς,ο

52

Χρυσοχώριον,το

139

Ψάριον,το

219

Άγιος Νικόλαος,ο

8

Κάτω Μέρη,τα

0

Νέδα,η

29

Άγιος Σώστης,ο

31

Τσουράκι,το

5

Αμπελιώνα,η

56

Κακαλέτριον,το

17

Μαρίνα,η

8

Πέτρα,η

18

Πέρα Ρούγα,η

7

Σκληρός,ο

41

Πανοχώρι,το

8

Στάσιμον,το

38

Σύρριζον,το

18

Διμάνδρα,η

21

Μερόπη,η

368

Αλλαγή,η

103

Μούστα,η

18

Ανδανία,η

76

Καλύβια,τα

81

Κατσαρός,ο

270

Λουτρόν,το

82

Οιχαλία,η

363

Πεύκον,το

25

Αγριλιές,οι

12

Σιάμον,το

95

Σολάκιον,το

94

Φίλια,το

178

 

Δήμος Πύλου Νέστορος (103 οικισμοί)

Οικισμός

Πληθυσμός

Γιάλοβα,η

240

Ελαιόφυτον,το

59

Παλαιόνερον,το

17

Σφακτηρία,η (νησίς)

0

Σχινόλακκα,η

32

Αμπελόκηποι,οι

35

Κάτω Αμπελόκηποι,οι

41

Γλυφάδα,η

199

Ίκλαινα,η

285

Καλλιθέα,η

402

Αραπόλακκα,η

43

Κυνηγός,ο

181

Βοζικέικα,τα

17

Μεσοχώριον,το

144

Παππούλια,τα

82

Πλάτανος,ο

86

Πήδασος,η

94

Πύλα,η

153

Μπαλοδημαίικα,τα

19

Χωματάδα,η

120

Περιβολάκια,τα

95

Κορώνη,η

1188

Ρίον,το

5

Ακριτοχώριον,το

181

Βασιλίτσιον,το

384

Άγιος Γεώργιος,ο

5

Κούκουρας,ο

13

Λακούλες,οι

29

Λιβαδάκια,τα

14

Φανερωμένη,η

21

Βουνάρια,τα

160

Γιαλικά,τα

8

Καπλάνιον,το

57

Εξοχικόν,το

24

Ζιζάνιον,το

54

Κόμποι,οι

88

Περούλια,τα

24

Υάμεια,η

91

Φαλάνθη,η

72

Μυστράκιον,το

10

Χωματερόν,το

69

Χαρακοπιό,το

605

Αγία Τριάδα,η

14

Άγιος Ισίδωρος,ο

12

Άγιος Ιωάννης,ο

15

Κοτρωνάκια,τα

11

Μυρτιά,η

10

Ποταμιά,η

21

Χρυσοκελλαριά,η

399

Άγιοι Ανάργυροι,οι

19

Μεθώνη,η

911

Γεφύρι,το

58

Κοκκινιά,η

3

Κρητικά,τα

10

Σαπιέντζα,η (νησίς)

0

Τάπια,η

49

Ευαγγελισμός,ο

193

Αμουλάκι,το

23

Δεντρούλια,τα

0

Καβουριανό,το

0

Καμάρια,τα

109

Παλιάλωνα,τα

0

Καινούργιον Χωρίον,το

13

Βαράκες,οι

29

Λαχανάδα,η

118

Ασπροχόρτι,το

0

Νεραντζιές,οι

0

Φοινίκη,η

71

Φοινικούς,ο

501

Αγία Μαρίνα,η (νησίς)

0

Ανεμόμυλος,ο

29

Γριζόκαμπος,ο

18

Λούτσα,η

9

Σχίζα,η (νησίς)

0

Χουνάκια,τα

19

Στυλιανός,ο

28

Αμπελόφυτον,το

236

Κορυφάσιον,το

383

Πισάσκιον,το

14

Μεταξάδα,η

67

Ποταμιά,η

0

Σταυρός,ο

0

Μυρσινοχώριον,το

93

Παλαιόν Λουτρόν,το

22

Ρωμανός,ο

248

Πετροχώριον,το

73

Φλεσιάς,η

21

Βλαχόπουλον,το

644

Κούμαρον,το

37

Μανιάκιον,το

16

Τουλούπα Χάνι,το

30

Μαργέλιον,το

29

Μεταμόρφωσις,η

328

Παπαφλέσσας,ο

11

Άγιοι Απόστολοι,οι

13

Κοντογόνιον,το

19

Χανδρινός,ο

581

Πλατανόβρυση,η

46

Κουκκουνάρα,η

118

Στενωσιά,η

404

Κρεμμύδια,τα

400

Μεσοπόταμος,ο

122

Σουληνάριον,το

324

 

Δήμος Τριφυλίας (114 οικισμοί)

Οικισμός

Πληθυσμός

Βαθύ,το

26

Γιαννίτσαινα,η

54

Καρτελάς,ο

48

Μαύρη Λίμνα,η

96

Μεμί,το

211

Μεταλλείο,το

6

Μπλεμενιάνοι,οι

27

Μύλοι,οι

83

Ρουζάκιον,το

166

Σεργιάνι,το

12

Τερψιθέα,η

105

Φαρμάκα,η

38

Αρμενιοί,οι

256

Βρύσαι,αι

88

Μουριατάδα,η

32

Καρβούνιον,το

21

Μύρον,το

10

Αλιμάκιον,το

7

Ξηρόκαμπος,ο

72

Περδικονέριον,το

75

Ράχαι,αι

111

Σπηλιά,η

318

Στασιόν,το

76

Φαρακλάδα,η

187

Λιθαρορίξι,το

80

Κοπανάκι,το

836

Αγιάννης,ο

0

Άγιος Δημήτριος,ο

24

Ριζοχώριον,το

37

Τρουπακέικα,τα

15

Νέα Αγριλιά,η

50

Αετός,ο

249

Αρτίκιον,το

30

Γλυκορρίζιον,το

73

Καμάριον,το

19

Κεφαλόβρυση,η

64

Τσερτσαίικα,τα

5

Κρυονέριον,το

26

Μοναστήριον,το

16

Πολυθέα,η

77

Σιτοχώριον,το

17

Σιδηρόκαστρον,το

111

Αγαλιανή,η

93

Βλασσάδα,η

20

Ξυφάρα,η

0

Παλιοβλασσάδα,η

5

Πηγαδούλια,τα

21

Αυλών,ο

112

Πανόραμα,το

6

Πτέρη,η

4

Βανάδα,η

27

Ελαία,η

180

Αγιαννάκης,ο

14

Φόνισσα,η

15

Καλίτσαινα,η

6

Καλόν Νερόν,το

430

Άνω Καλόν Νερόν,το

29

Βουνάκι,το

11

Δρεκολαίικα,τα

17

Κάκκαβας,ο

42

Μάρμαρο,το

9

Στάση Σιδηροκάστρου,η

22

Καρυαί,αι

44

Πλατάνια,τα

81

Πρόδρομος,ο

34

Άγιος Στέφανος,ο

31

Βατιάς,ο

21

Βρομονέριον,το

25

Βρυσόμηλος,ο - Αγία Σωτήρα,η

12

Κάναλος,ο

39

Κοκκινοχωραφά,η

8

Λαγκούβαρδος,ο

32

Λιβάρτζι,το

28

Πελεκητός,ο

30

Πηγάδια,τα

40

Ρίκια,τα

22

Χοχλαστή,η

33

Βάλτα,η

196

Λεύκη,η

99

Τραγάνα,η

65

Μαραθόπολις,η

596

Γεφυράκι,το

77

Μπάρλα,η

46

Νεροβίγλι,το

19

Πρώτη,η (νησίς)

0

Μουζάκιον,το

325

Πύργος,ο

668

Φλόκα,η

59

Ραπτόπουλον,το

66

Παλαιά Βρύση,η

0

Καλογερέσιον,το

27

Λαντζουνάτον,το

17

Λυκουδέσιον,το

18

Ροδιά,η

27

Δάρας,ο

14

Σελλάς,ο

47

Άνυδρον,το

3

Τριπύλα,η

34

Αγία Κυριακή,η

120

Αγία Πεθαμένη,η

10

Άγριλος,ο

60

Βρύσες,οι

6

Γιόλακα,η

11

Κουντρίον,το

12

Λαγκουβάρδος,ο

0

Λεμπεστενά,τα

31

Λιμενάριον,το

52

Μερολίθι,το

20

Στόμιον,το

30

Εξοχικόν,το

169

Μάλη,η

44

Πλάτη,η

57

Χαλαζόνιον,το

122

Χριστιανούπολις,η

246

 

 

