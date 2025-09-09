Συμμετοχή της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη ανακοίνωσε τη συμμετοχή του παιδικού της παραρτήματος στην Τριφυλία στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «The Europe Challenge» 2025/26, μια πρωτοβουλία που συνδέει βιβλιοθήκες και κοινότητες σε όλη την Ευρώπη, με στόχο την προώθηση του διαλόγου, της δημοκρατίας και της κοινωνικής συνοχής.

Η πρόταση της βιβλιοθήκης, με τίτλο "When mother tongue wakes", επικεντρώνεται στην ενίσχυση και ανάδειξη της μητρικής γλώσσας ως θεμελιώδους στοιχείου ταυτότητας, πολιτισμού και κοινωνικής συνοχής. Eρευνες έχουν δείξει ότι η καλλιέργεια της μητρικής γλώσσας μειώνει τις δυσκολίες στην ανάγνωση και τη γραφή, υποστηρίζει την ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων και συμβάλλει στη σχολική επιτυχία των παιδιών.

Μέσα από δράσεις όπως η ανάγνωση, η δημιουργική γραφή, τα εργαστήρια αφήγησης και οι καλλιτεχνικές δραστηριότητες, το πρόγραμμα δίνει χώρο στις μητρικές γλώσσες των μελών της τοπικής κοινότητας, ενισχύοντας τη φωνή και την παρουσία τους στον δημόσιο χώρο.

Σημαντικός εταίρος στην πρωτοβουλία είναι το Τριφυλιακό Ερασιτεχνικό Θέατρο (Τ.Ε.Θ.), με το οποίο η βιβλιοθήκη θα συνεργαστεί για την ανάπτυξη και υλοποίηση των δράσεων. Oπως επισημαίνεται, οι δύο φορείς θα ενώσουν δυνάμεις με τα σχολεία και άλλους οργανισμούς της περιοχής, ώστε να ενισχυθεί η απήχηση και ο αντίκτυπος του προγράμματος.

Η συμμετοχή της βιβλιοθήκης στο “The Europe Challenge” αναδεικνύει τη σημασία της γλώσσας και της πολυπολιτισμικότητας, ενισχύοντας τον ρόλο της ως κέντρου μάθησης και πολιτισμού. Η ανακοίνωση της συμμετοχής έχει ήδη δημοσιευθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος: https://theeuropechallenge.eu/the-initiatives/.