Ο Σύλλογος Εστίασης Μεσσηνίας για τις ανακοινώσεις στη ΔΕΘ

Αυτό επισημαίνει σε ανακοίνωση του ο Σύλλογος Εστίασης Μεσσηνίας στη συνέχεια της οποίας αναφέρονται τα εξής: «Η εικόνα αυτή, όσο κι αν μοιάζει χιουμοριστική, καταδεικνύει το χάσμα ανάμεσα στις εντυπωσιακές εξαγγελίες και την πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες. Όταν οι λογαριασμοί τρέχουν, η ακρίβεια πιέζει και η κατανάλωση υποχωρεί, τα «πακέτα στήριξης» χάνουν την ουσιαστική τους αξία.

Ο ΣΕΜ συντάσσεται πλήρως με τη θέση της ΠΟΕΣΕ, τονίζοντας ότι:

· Η κυβέρνηση αρνείται την επαναφορά του ΦΠΑ στο 13% στην εστίαση.

· Δεν ανακοινώθηκε κανένα ουσιαστικό μέτρο για την ανάσχεση του ενεργειακού κόστους και της ακρίβειας πρώτων υλών.

· Αγνοήθηκε πλήρως η ανάγκη μείωσης του μη μισθολογικού κόστους.

Παράλληλα, ο Σύλλογος Εστίασης Μεσσηνίας επισημαίνει:

· Η εστίαση και ο τουρισμός δεν μπορούν να συνεχίσουν να σηκώνουν στις πλάτες τους τα πλεονάσματα. Οι αγορές έχουν μειωθεί και κάθε καλοκαίρι η εκτόξευση του ενεργειακού κόστους στην αιχμή της τουριστικής περιόδου οδηγεί σε ασφυξία τις επιχειρήσεις.

· Τα χρηματοδοτικά εργαλεία και τα προγράμματα ΕΣΠΑ παραμένουν για χρόνια «παγωμένα», αφήνοντας πολλές επιχειρήσεις εγκλωβισμένες χωρίς πραγματική στήριξη.

· Το δυσεπίλυτο πρόβλημα των πνευματικών δικαιωμάτων με το χαοτικό σκηνικό των πολλών εταιρειών διαχείρισης αποτελεί γόρδιο δεσμό εις βάρος και πάλι των επαγγελματιών εστίασης που δεν ξέρουν πού να πρωτο - πληρώσουν για τη χρήση μουσικής.

Στέλνουμε ξεκάθαρο μήνυμα σε βουλευτές και σε όσους προαλείφονται για οποιοδήποτε αξίωμα:

Θέλουμε Ανθρώπους Ικανούς. Εκλέγονται για να εκπροσωπούν τον κλάδο και την κοινωνία, όμως στάθηκαν απόντες. Δεν μετέφεραν τα προβλήματα, δεν διεκδίκησαν λύσεις, δεν χτύπησαν τις πόρτες που έπρεπε. Εμείς τους στηρίζουμε και τους πληρώνουμε, αλλά όταν αποδεικνύονται ανίκανοι να εκπληρώσουν τον ρόλο τους, τότε γίνονται μέρος του προβλήματος.

Η ΔΕΘ 2025 μένει στη μνήμη όχι για μεγάλες μεταρρυθμίσεις ή έργα, αλλά για το κουλούρι – σύμβολο του μεριδίου που τελικά φτάνει στους πολίτες: στρογγυλό, με μια μεγάλη τρύπα στη μέση».

Τη ανακοίνωση υπογράφει ο πρόεδρος του Συλλόγου Γιάννης Κολοβός.