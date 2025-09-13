Εκδήλωση μνήμης για τα θύματα των σεισμών του 1986

Τριάντα εννέα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τους φονικούς - καταστροφικούς σεισμούς της Καλαμάτας, στις 13 Σεπτεμβρίου 1986, στους οποίους έχασαν τη ζωή τους 20 άνθρωποι.

Στις 12 το μεσημέρι, ο Δήμος οργανώνει εκδήλωση στο μνημείο των θυμάτων των σεισμών, στη συμβολή των οδών Νέδοντος και Κροντήρη. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα τελεσθεί τρισάγιο για την ανάπαυση των ψυχών των θυμάτων των σεισμών, ο δήμαρχος θα εναποθέσει ένα μπουκέτο λουλούδια στη μνήμη τους και θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Δήμο Καλαμάτας, υπό τον συντονισμό του Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου έχουν προγραμματιστεί μια σειρά εκδηλώσεων – δράσεων για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού έναντι του σεισμικού κινδύνου, με αφορμή τη συμπλήρωση 39 ετών από τους φονικούς σεισμούς.

Συγκεκριμένα, σήμερα και αύριο θα υπάρξουν δράσεις εθελοντισμού στην κεντρική πλατεία της πόλης. Εντός του Σεπτεμβρίου θα υλοποιηθεί εβδομαδιαίο πρόγραμμα δράσεων για ευαισθητοποίηση μαθητών. Τον Οκτώβριο έχουν προγραμματιστεί δράσεις ενημέρωσης επαγγελματιών και ειδικών ομάδων πληθυσμού, ενώ ο Δήμος θα έχει συμμετοχή στις 16 Οκτωβρίου στην Παγκόσμια Άσκηση Shake Out.

Στο μνημείο αυτό αναγράφεται:

“Καλαμάτα 13 Σεπτεμβρίου 1986. Λιμάνι - γιορτή - Σάββατο - 20.20. Σεισμός 6,2 Ρίχτερ. Καλαμάτα ώρα μηδέν. 50.000 σεισμοπαθείς άγρυπνοι στο ύπαιθρο. 20 νεκροί, 9 αγνοούμενοι και 300 τραυματίες. Κατέρρευσαν η Υπαπαντή και πολλά κτίρια. Ξαφνικά ο δρόμος ...έφυγε κάτω από τα πόδια μας. Ηδη, 1.700 ακατοίκητα! Ακατάλληλα 13.440 σπίτια. ‘Είστε ζωντανοί;’ πυροσβέστης λιποθύμησε μόλις έβγαλε μια 14χρονη μέσα από τα ερείπια. ‘Η νίκη νίκησε!’. Ξέθαψαν ζωντανό νήπιο 10 ημερών. Ο δεύτερος σεισμός 5,6 Ρίχτερ. Νέα πόλη μέσα από τα ερείπια. Τώρα αρχίζει η μάχη. 94 αίθουσες σχολείων ακατάλληλες. 3.500 σκηνές για 10.000 ανθρώπους”.

* Για τους σεισμούς της Καλαμάτας του 1986 η Βικιπαίδεια αναφέρει:

“Σεισμός με μέγεθος 6,0 στην κλίμακα Ρίχτερ, έπληξε την Καλαμάτα στις 13 Σεπτεμβρίου 1986, 20:21 ώρα Ελλάδος. Ο σεισμός προκάλεσε τον θάνατο 20 ανθρώπων. Ο σεισμός χαρακτηρίστηκε ως ΙΧ στην κλίμακα Μερκάλι, δηλαδή ως καταστροφικός. Στην Καλαμάτα κατέρρευσαν 4 πολυκατοικίες, ενώ το 20% των κτιρίων κρίθηκε κατεδαφιστέο. Το χωριό Ελαιοχώρι καταστράφηκε και σοβαρές ζημίες παρατηρήθηκαν επίσης στα χωριά Βέργα, Πολιανή, Άρις, Αρτεμισία και Νέδουσα.

Ο σεισμός είχε μέγεθος που έχει υπολογιστεί μεταξύ 5,5 Ρίχτερ, από το αστεροσκοπείο Αθηνών και 6,2. Το επίκεντρο του σεισμού ήταν σε απόσταση ένα με τέσσερα χιλιόμετρα από την πόλη της Καλαμάτας, στο βόρειο τμήμα του ρήγματος της Καλαμάτας. Περισσότεροι από 700 μετασεισμοί καταγράφηκαν τις πρώτες δύο εβδομάδες μετά το σεισμό. Ο μεγαλύτερος μετασεισμός έλαβε χώρα στις 15 Σεπτεμβρίου 1986, τοπική ώρα 14:41, με μέγεθος 5,4 στην κλίμακα Ρίχτερ.

Ο μητροπολιτικός ναός της Υπαπαντής υπέστη σημαντικές ζημιές από τον σεισμό.

Ο σεισμός προκάλεσε τον θάνατο 20 ατόμων. Από αυτούς, έξι ανασύρθηκαν νεκροί από πενταόροφη πολυκατοικία από οπλισμένο σκυρόδεμα, η οποία κατέρρευσε από τον κύριο σεισμό. Από την ίδια πολυκατοικία ανασύρθηκαν ζωντανοί ύστερα από πολύωρες προσπάθειες άλλοι 15 άνθρωποι.

Ο αριθμός των θανάτων όμως ήταν σχετικά μικρός δεδομένων των εκτεταμένων καταστροφών που προκλήθηκαν. Ο Σταύρος Α. Αναγνωστόπουλος (ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών, τέως πρόεδρος του Δ.Σ. του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας-ΟΑΣΠ), το απέδωσε στο γεγονός ότι ο σεισμός έλαβε χώρα ένα ζεστό φθινοπωρινό απόγευμα, όπου πολλοί άνθρωποι ήταν σε ανοικτούς χώρους, για βόλτα ή καφέ και όχι στα κτίρια. Επίσης, πολλοί κάτοικοι της πόλης είχαν πάει στο λιμάνι για τα εγκαίνια μιας νέας ακτοπλοϊκής γραμμής. Τέλος, πολλά κτίρια κατέρρευσαν από μετασεισμούς, οπότε και είχαν ήδη εκκενωθεί”.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΚΤΗΡΙΑ

Σήμερα 39 χρόνια μετά, στην Καλαμάτα υπάρχουν ακόμα ανοιχτές πληγές από τους σεισμούς του 1986. Κτήρια εγκαταλελειμμένα κι επικίνδυνα, χτυπημένα από τους σεισμούς, διατηρητέα και μη παραμένουν όρθια, έτοιμα, όμως, να καταρρεύσουν και να προκαλέσουν κακό στον κόσμο, πεζούς και οδηγούς κι επιβάτες αυτοκινήτων. Πρόκειται για κτήρια που έχουν καταγραφεί από τον Δήμο Καλαμάτας με προειδοποιητικές πινακίδες ενημέρωσης επικινδυνότητας, αλλά με ανεπαρκή μέτρα προστασίας σε περίπτωση πτώσης και κατάρρευσης. Η περιοχή γύρω από τον Αγιο Νικόλαο, στις οδούς Αναγνωσταρά και Αριστοδήμου είναι η πιο επικίνδυνη και κείνη που φωνάζει ότι απαιτούνται ουσιαστικά μέτρα προφύλαξης και προστασίας των πολιτών.