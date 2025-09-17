Δυσαρέσκεια ΟΕΒΕΣ Περιφέρειας Πελοποννήσου για εξαγγελίες πρωθυπουργού

Τονίζουν ότι “παρά τα εκτενή υπομνήματα που είχαμε υποβάλει, τις επανειλημμένες επικοινωνίες και τις τεκμηριωμένες προτάσεις μας για τα καίρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, διαπιστώνουμε με οδύνη ότι κανένα από τα βασικά μας αιτήματα δεν έγινε αποδεκτό ούτε καν αναφέρθηκε στις κυβερνητικές εξαγγελίες”.

Ζητούν “δίκαιους κανόνες και ίσους όρους ανταγωνισμού. Να μην φορολογούμαστε για εισοδήματα που δεν έχουμε και να μπορούμε να λειτουργήσουμε βιώσιμα τις επιχειρήσεις μας” και υπογραμμίζουν: “Το ποτήρι έχει ξεχειλίσει. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν αντέχουν άλλη αδιαφορία”.

Αναλυτικά, οι πρόεδροι των ΟΕΒΕΣ Περιφέρειας Πελοποννήσου σημειώνουν στην επιστολή τους:

“Προς:

Τον Πρωθυπουργό της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη

Θέμα: Διαμαρτυρία για την αγνόηση των προτάσεων μας στις εξαγγελίες της 89ης ΔΕΘ.

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Οι Ομοσπονδίες Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, εκπροσωπώντας χιλιάδες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της Περιφέρειας μας, εκφράζουμε την βαθιά απογοήτευση και έντονη διαμαρτυρία μας για την παντελή αγνόηση των συγκεκριμένων προτάσεων και αιτημάτων που είχαμε καταθέσει εγκαίρως, ενόψει των εξαγγελιών σας στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Παρά τα εκτενή υπομνήματα που είχαμε υποβάλει, τις επανειλημμένες επικοινωνίες και τις τεκμηριωμένες προτάσεις μας για τα καίρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, διαπιστώνουμε με οδύνη ότι κανένα από τα βασικά μας αιτήματα δεν έγινε αποδεκτό ούτε καν αναφέρθηκε στις κυβερνητικές εξαγγελίες.

Αυτό συνιστά όχι μόνο περιφρόνηση του θεσμικού ρόλου των επαγγελματικών οργανώσεων, αλλά και αδιαφορία προς τις πραγματικές ανάγκες των εκατοντάδων χιλιάδων επαγγελματιών που αντιπροσωπεύουμε σε όλη τη χώρα.

Υπενθυμίζουμε ότι είχαμε ζητήσει συγκεκριμένα:

Φορολογικές Παρεμβάσεις:

Κατάργηση του τεκμαρτού προσδιορισμού φορολογητέου εισοδήματος που επιβάλλει φόρους επί ανύπαρκτων εισοδημάτων. Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα. Αφορολόγητο για ελεύθερους επαγγελματίες όπως ισχύει για τους μισθωτούς. Κατάργηση της προκαταβολής φόρου ή ριζική αλλαγή του τρόπου εφαρμογής της.

Ρευστότητα και Χρηματοδότηση:

Θέσπιση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού κεφαλαίου κίνησης. Ρυθμίσεις οφειλών προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία σε 120 δόσεις. Μείωση των τραπεζικών προμηθειών και πλαφόν στις χρεώσεις POS.

Λειτουργικό Κόστος:

Μείωση κατά 50% του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας και κατάργηση καταχρηστικών χρεώσεων. Δραστική μείωση του διοικητικού βάρους των επιχειρήσεων

Ενώ η κυβέρνηση εξαγγέλλει φοροελαφρύνσεις ύψους 1,7 δισ. ευρώ, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνεχίζουν να: Φορολογούνται για εισοδήματα που δεν υπάρχουν. Πληρώνουν εκρηκτικά αυξημένο ενεργειακό κόστος. Αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας λόγω τραπεζικών προμηθειών. Καταβάλλονται από τη γραφειοκρατία και το διοικητικό βάρος. Στραγγαλίζονται από τις ανεξέλεγκτες αυξήσεις ενοικίων.

Πώς είναι δυνατόν να μιλάμε για στήριξη της μεσαίας τάξης όταν συγχρόνως αγνοούνται οι συγκεκριμένες προτάσεις για τη στήριξη των επιχειρήσεων που την αποτελούν; Πώς μπορεί να υπάρχει ανάπτυξη χωρίς τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας;

Ζητάμε :

1. Άμεση επανεξέταση των προτάσεων που έχουμε καταθέσει. 2. Ουσιαστικό διάλογο με τις επαγγελματικές οργανώσεις. 3. Συμπερίληψη των βασικών μας αιτημάτων στον προγραμματισμό του 2026. 4. Αναγνώριση ότι χωρίς τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική ανάπτυξη.

Κύριε Πρωθυπουργέ, δεν ζητάμε επιδόματα ή παροχές.

Με δεδομένο ότι εκπροσωπούμε την νόμιμη επιχειρηματικότητα, συμμετέχουμε διαρκώς σε κάθε προσπάθεια για την πάταξη της φοροδιαφυγής, ώστε και τον υγιή ανταγωνισμό και την νομιμότητα να επιβάλλουμε στον χώρο μας.

Ζητάμε δίκαιους κανόνες και ίσους όρους ανταγωνισμού. Ζητάμε να μην φορολογούμαστε για εισοδήματα που δεν έχουμε και να μπορούμε να λειτουργήσουμε βιώσιμα τις επιχειρήσεις μας.

Το ποτήρι έχει ξεχειλίσει. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν αντέχουν άλλη αδιαφορία. Χρειαζόμαστε άμεσες και ουσιαστικές λύσεις, όχι κενές υποσχέσεις. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για έναν ουσιαστικό και εποικοδομητικό διάλογο, με την ελπίδα ότι θα ληφθούν υπόψη οι προτάσεις μας που στοχεύουν στην πραγματική ενίσχυση της οικονομίας και την προστασία των θέσεων εργασίας”.

Την επιστολή υπογράφουν οι πρόεδροι των ΟΕΒΕΣ Περιφέρειας Πελοποννήσου: Άργους Γαβρίλος Θοδωρής. Αργολίδας Μακρής Παναγιώτης. Αρκαδίας Θεοδωρόπουλος Παναγιώτης. Κορινθίας Μεζίνης Μιχαήλ. Λακωνίας Ηλιόπουλος Σωτήρης. Μεσσηνίας Καπερώνης Γεώργιος.