Δωρεά μελέτης αποκατάστασης για την Πρεσβεία στην Ουάσιγκτον από τον Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλο

Την σκυτάλη από τον καπετάν Βασίλη έχει πάρει ο Αχιλλέας, ο οποίος όπου κρίνει αναγκαίο βάζει την δική του σφραγίδα. Κάτι που έγινε πριν από 6 χρόνια το μάθαμε από δημοσίευμα στο «Βήμα» και πρόκειται για την χρηματοδότηση μελέτης αποκατάστασης του παλαιού κτηρίου της Ελληνικής Πρεσβείας στην Ουάσιγκτον. Ηθική αυτουργός μια άλλη Μεσσήνια, η εκ Φιλιατρών ορμώμενη σημερινή υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, και τότε πρέσβειρα της χώρας μας στις ΗΠΑ.

Λέει λοιπόν η ανταπόκριση της εφημερίδας από την Ουάσιγκτον: «Το φθινόπωρο του 2019, σε επίσημο δείπνο προς τιμήν του Kινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ στην Αθήνα, η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου δεν είχε έρθει ακόμα στην Ουάσιγκτον για να αναλάβει επισήμως καθήκοντα πρέσβειρας. Στο τραπέζι βρέθηκε δίπλα στον επιχειρηματία Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλο. Η συζήτηση, που ξεκίνησε ως απλή αναφορά στην κατάσταση του ιστορικού κτηρίου, κατέληξε σε μια απρόσμενη πρόταση. Ο κ. Κωνσταντακόπουλος προσφέρθηκε να χρηματοδοτήσει εξ ολοκλήρου τη μελέτη αποκατάστασης.

Λίγους μήνες αργότερα, η δωρεά έφερε στην Ουάσιγκτον τον αρχιτέκτονα Τζορτζ Σκαμέα και την ομάδα της Preservation Design Partnership, που ειδικεύεται στην αποκατάσταση ιστορικών μνημείων. Η μελέτη, κόστους εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων, αποτύπωσε με ακρίβεια την κατάσταση του μεγάρου και καθόρισε πως μπορεί να ανακαινιστεί χωρίς να χάσει την αρχιτεκτονική του ταυτότητα που περιλαμβάνει ξυλόγλυπτα, μαρμάρινες εισόδους, γύψινες οροφές, ακόμη και τα πρώτα χυτοσιδηρά καλοριφέρ της εποχής».