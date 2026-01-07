Διαγραφή οφειλών στη Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίας

Απόφαση σχετικά με αίτημα παραγωγών και εμπόρων της κυριακάτικης αγοράς Κοπανακίου για διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών καλείται να πάρει η Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίας, η οποία θα συζητήσει τη σχετική εισήγηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραχώρησης θέσεων κυριακάτικης αγοράς Κοπανακίου.

Η Δημοτική Επιτροπή θα συνεδριάσει την Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι.

Τα υπόλοιπα θέματα που θα συζητηθούν είναι: Ορισμός μελών επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Επισκευή σχολικών κτηρίων Δ.Ε. Γαργαλιάνων». Έγκριση 3ου ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης και του 2ου ΑΠΕ της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Εργασίες ανακαίνισης ΚΕΠ». Έγκριση 1ου ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης του έργου «Επισκευή σχολικών κτηρίων Δ.Ε. Κυπαρισσίας». Έγκριση της με αριθμό 2933/2025 απόφασης δημάρχου Τριφυλίας, σχετικά με τη μετακίνηση του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗI-2972 υπηρεσιακού οχήματος του Δήμου Τριφυλίας.

Κ.Μπ.