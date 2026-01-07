H ΑΔΕΔΥ Μεσσηνίας για τα 35 χρόνια από την δολοφονία του Τεμπονέρα

Τριάντα πέντε χρόνια μετά τη δολοφονία του Νίκου Τεμπονέρα τα διδάγματα παραμένουν επίκαιρα”, επισημαίνει σε ανακοίνωση του το Νομαρχιακό Τμήμα Μεσσηνίας της ΑΔΕΔΥ.

Το Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ τιμά τη μνήμη του Ν. Τεμπονέρα και δηλώνει ότι “ο δρόμος της αντίστασης και του συλλογικού αγώνα είναι ο μόνος δρόμος για την υπεράσπιση της δημοκρατίας, της παιδείας και της αξιοπρέπειας”.

Αναλυτικά το Ν.Τ. Μεσσηνίας της ΑΔΕΔΥ σημειώνει:

“Στις 9 Γενάρη συμπληρώνονται 35 χρόνια από τη δολοφονία του Νίκου Τεμπονέρα, εκπαιδευτικού και αγωνιστή, που έπεσε νεκρός από το χέρι του Καλαμπόκα, μπράβου της τότε κυβερνητικής πολιτικής, στη διάρκεια των μεγάλων μαθητικών και εκπαιδευτικών αγώνων.

Ο Νίκος Τεμπονέρας δολοφονήθηκε επειδή στάθηκε στο πλευρό των μαθητών του και υπερασπίστηκε έμπρακτα το δικαίωμα στη δημόσια και δωρεάν παιδεία, τη δημοκρατία και τις λαϊκές ελευθερίες. Η δολοφονία του δεν ήταν «τυχαίο γεγονός», αλλά αποτέλεσμα του κλίματος αυταρχισμού, καταστολής και στοχοποίησης των αγώνων που καλλιεργούσε τότε η κυβερνητική πολιτική.

Τριάντα πέντε χρόνια μετά, τα διδάγματα παραμένουν επίκαιρα. Η επίθεση στη δημόσια εκπαίδευση, στα εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα, η καταστολή και η ποινικοποίηση των αγώνων συνεχίζονται. Η μνήμη του Νίκου Τεμπονέρα αποτελεί διαρκή κατηγορώ απέναντι σε όσους επιχειρούν να φιμώσουν τον λαό και τη νεολαία.

Το Νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΕΔΥ Μεσσηνίας τιμά τη μνήμη του Νίκου Τεμπονέρα και δηλώνει ξεκάθαρα ότι ο δρόμος της αντίστασης και του συλλογικού αγώνα είναι ο μόνος δρόμος για την υπεράσπιση της δημοκρατίας, της παιδείας και της αξιοπρέπειας. Ο Νίκος Τεμπονέρας ζει στους αγώνες μας”.