Η "Φεμινιστική Καλαμάτας" για την εξάρθρωση κυκλώματος μαστροπείας

Ανακοίνωση με αφορμή την προ ημερών εξάρθρωση κυκλώματος μαστροπείας με δράση σε Καλαμάτα και Τρίπολη εξέδωσε η ομάδα "Φεμινιστική Καλαμάτας".

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Μια "χριστουγεννιάτικη" είδηση-επιτυχία της αστυνομίας ήταν η εξάρθρωση κυκλώματος μαστροπείας στην πόλη μας και στην Τρίπολη. Η δημοσίευση της είδησης είναι μια ρωγμή σε μια σκοτεινή πλευρά της τοπικής κοινωνίας που συχνά προσποιείται την κουφή, την τυφλή και την…ανίδεη. Προτιμά την σιωπή από την ανάδειξη και δημόσια συζήτηση μιας κοινωνικής πληγής ανάμεσα σε πολλές άλλες…

Η ποινική διερεύνηση είναι μεν αναγκαία αλλά δεν αρκεί. Τέτοια σοβαρά ζητήματα, προϊόντα του παρακμιακού καπιταλιστικού συστήματος, πρέπει να βρίσκονται στην προμετωπίδα του εργατικού και του γυναικείου/ φεμινιστικού κινήματος.

Είναι καιρός να ανοίξει ένας πλατύς -δημόσιος διάλογος για τις αιτίες τέτοιων "δραστηριοτήτων" με θύματα γυναίκες και το παραβιασμένο σώμα τους που παράγει κέρδος . "Δραστηριότητες" του νεοφιλελευθερισμού που τα σαρώνει όλα, ήθη, ήθος, ηθική, γυναικεία σώματα, ανθρώπινα και γυναικεία δικαιώματα.

Η Φεμινιστική Καλαμάτας δεν θέλει και δεν μπορεί να στέκεται αναγνώστης ή ακροατής σε τέτοια θέματα που η προσέγγιση τους απαιτούν επιστημονική τεκμηρίωση και κινηματική δράση, γι αυτό και θα αναλάβουμε πρωτοβουλίες το επόμενο διάστημα".