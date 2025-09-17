Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Μονή Βουλκάνου

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν μεθαύριο Παρασκευή 19 και το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου λόγω της καθόδου της εικόνας της Παναγίας Βουλκανιώτισσας από την Μονή Βουλκάνου στην πόλη της Μεσσήνης.

Ειδικότερα όπως ανακοίνωσε η αστυνομία από τις 6 το απόγευμα τη Παρασκευής έως και τις 2 μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, θα επιτρέπεται η άνοδος των οχημάτων προς την Ιερά Μονή, μόνο από Λάμπαινα - Αρχαία Μεσσήνη - Ιερά Μονή Βουλκάνου, από Λάμπαινα - Κακοπέτρι - Ιερά Μονή Βουλκάνου και από Μελιγαλά - Νεοχώρι - Αρχαία Μεσσήνη - Ιερά Μονή Βουλκάνου.

Η κάθοδος των οχημάτων από την Ιερά Μονή θα πραγματοποιείται μόνο προς τη γέφυρα Βαλύρας.

«Παρακαλούμε για την κατανόηση των οδηγών, καθώς και για τη συμμόρφωσή τους, με τις υποδείξεις των τροχονόμων», καταλήγει η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.