Μεσσηνιακή Αμφικτυονία: Δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα ελληνικών

Ξεκίνησε η πλατφόρμα για δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα ελληνικών. Η Μεσσηνιακή Αμφικτυονία ανακοίνωσε ότι τα μαθήματα απευθύνονται σε ομογενείς δεύτερης, τρίτης και επόμενων γενεών που δεν είχαν την ευκαιρία να μάθουν ελληνικά, σε συνέχεια των πολυετών προσπαθειών και συζητήσεων του Δ.Σ. της Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας με τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Μεσσηνίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα στοιχεία τους μέσω της ηλεκτρονικής αίτησης στην πλατφόρμα https://forms.gle/Mqdu2LiyTo56Fyee8. Η Μεσσηνιακή Αμφικτυονία απευθύνει πρόσκληση σε όλα τα μέλη και φίλους της ανά τον κόσμο –συλλόγους και ιδιώτες– να προωθήσουν τον σύνδεσμο της αίτησης, αλλά και να επικοινωνήσουν μαζί τους, ώστε να ενισχυθεί η διάδοση της δράσης. "Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του εθελοντισμού και της φιλοπατρίας, είναι ανοιχτή προς όλους, χωρίς οικονομική επιβάρυνση και χωρίς χώρο για κριτικές. Η επιτυχία της εξαρτάται από τη συλλογική συμμετοχή", αναφέρεται.