Έφη Παναγοπούλου: "ΤΝ και Παραγωγή Κειμένου - Από τη Λογοτεχνία και τον Ρόλο του Δημιουργού στην Ψηφιακή Ασφάλεια για τα Παιδιά"

Στο Olympia Forum VI, η Έφη Παναγοπούλου μίλησε για τη συνάντηση της Τεχνητής Νοημοσύνης με τη συγγραφή, τη θέση του δημιουργού στην ψηφιακή εποχή και τη σημασία της φωνής του μέσα σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία.

Στο πρώτο μέρος της τοποθέτησής της, τόνισε ότι η ΤΝ έχει ήδη μεταμορφώσει τον τρόπο που γράφουμε. Η συγγραφέας εστίασε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και την ομοιομορφία στην έκφραση αλλά και την ξύλινη συχνά γλώσσα που παρατηρείται στις αναρτήσεις των χρηστών. Στη συγγραφή εξέφρασε την άποψη ότι η ΤΝ δεν αντικαθιστά τη φαντασία ή τον δημιουργικό οίστρο, αλλά λειτουργεί ως εργαλείο που απελευθερώνει χρόνο για την ουσία: τη φωνή, το συναίσθημα, τη σύνδεση με τον αναγνώστη. Υπογράμμισε και τη γοητεία του λάθους ή της αβλεψίας και τη σιωπηλή επικοινωνία και συχνά ταύτιση που αναπτύσσεται ανάμεσα στον αναγνώστη και το δημιουργό που απουσιάζει από τα τεχνικά άρτια κείμενα της ΤΝ.

Στο δεύτερο μέρος η Έφη Παναγοπούλου παρουσίασε το νέο της έργο «Ρώτα το Ερωτηματικό», που συνεχίζει τη σειρά «Τα Παιδιά μας Μιλούν», ένα εκπαιδευτικό και λογοτεχνικό πρόγραμμα που συνδέει τη λογοτεχνία, τη συμπερίληψη και την ψηφιακή ασφάλεια. Μέσα από την ηρωίδα της, την Κατερίνα, τα παιδιά και οι έφηβοι μαθαίνουν τον κανόνα «Σκέψου – Έλεγξε – Μίλα», αναπτύσσοντας κριτική σκέψη και αυτοπεποίθηση για να πλοηγούνται με ασφάλεια στον ψηφιακό κόσμο. Το έργο αποτελεί μια υβριδική συνεργασία μεταξύ της δημιουργού και επιστημόνων, που μετατρέπει τη γνώση σε αφήγηση και τον φόβο της τεχνολογίας σε δύναμη. Η καινοτομία του προγράμματος είναι ότι δίνει φωνή στα παιδιά και τους εφήβους σχετικά με ερωτήματα γύρω από την ΤΝ και τον ψηφιακό κόσμο, με πυξίδα το λογοτεχνικό κείμενο και μέσα από θεματολογία που είναι οικεία στα παιδιά και την καθημερινότητά τους. Όπως σημείωσε η δημιουργός, «Όταν τα παιδιά μιλούν, η κοινωνία ακούει», γιατί η λογοτεχνία δεν είναι μόνο τέχνη, είναι γέφυρα κατανόησης, ενσυναίσθησης και συνοχής. Το έργο «Ρώτα το Ερωτηματικό» θα κυκλοφορήσει σύντομα σε Ελληνικά και Αγγλικά.

Λίγα λόγια για την Έφη Παναγοπούλου

Η Έφη Παναγοπούλου είναι συγγραφέας με έργα στο θέατρο και την όπερα: Έτσι Ξεκίνησαν Όλα, Έτσι Συνεχίζονται Όλα, Προμηθέας (Έτος Πολιτισμού Ελλάδας–Κίνας), καθώς και τα λιμπρέτα Θεσμοφορίων Χορός: Ωδή στη Γη, Ζάλογγο: Χορός των Γυναικών – Συμφωνία της Σιωπής και Ο Χορός των Αιώνων: Κόρη των Αθηνών (Μέγαρο Μουσικής, 2025). Με τη βραβευμένη σειρά Οι Μυθικές Μελωδίες των Ποταμών (Tourism Awards 2022 & 2024) αναδεικνύει τα ελληνικά ποτάμια, συνδέοντας μυθολογία και φύση.

Η σειρά Τα Παιδιά Μας Μιλούν (Χρυσή Διάκριση, Wellness Awards) άνοιξε συζήτηση για διαφορετικότητα, ευεξία και συμπερίληψη, ενώ το νέο project Ρώτα το Ερωτηματικό ενώνει αφήγηση, τεχνητή νοημοσύνη και βιωματική μάθηση (παρουσίαση στο Olympia Forum VI). Παράλληλα, το πρόγραμμα Οι Γυναίκες Μας Μιλούν δίνει βήμα στην ανθεκτικότητα και την ενδυνάμωση, θίγοντας και το bullying/mobbing στην εργασία. Το τελευταίο της βιβλίο της Eyes on the Windowsill κυκλοφορεί ήδη στο Amazon· η ελληνική έκδοση Το Βλέμμα απ’ το Περβάζι παρουσιάζεται τον Δεκέμβριο.

Η Έφη είναι υποψήφια στα Greek International Women Awards (GIWA) 2025, στην κατηγορία Arts & Culture.

Στηρίξτε την υποψηφιότητά της με την ψήφο σας: https://www.eventora.com/en/Events/giwa-2025