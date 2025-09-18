Ο Εμπορικός Σύλλογος Κυπαρισσίας για την έλλειψη Γαλάζιων Σημαιών

“Η Τριφυλία έχει ακτές που η φύση βράβευσε με γενναιοδωρία, αυτό που λείπει είναι η σφραγίδα ποιότητας που θα τις ανεβάσει εκεί που τους αξίζει”, σημειώνει ο Εμπορικός Σύλλογος Κυπαρισσίας, καυτηριάζοντας την απουσία Γαλάζιων Σημαιών στην περιοχή.

“Αυτή η «μικρή» σημαία έχει τεράστια αξία, γιατί δίνει κύρος σε έναν προορισμό, φέρνει τουρίστες που ζητούν ποιότητα και στηρίζει την τοπική οικονομία”, υπογραμμίζει χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά αναφέρει: «Γαλάζιες Σημαίες: Μικρής σημασίας – Μεγάλης αξίας.

Ξέρετε τι σημαίνει μια Γαλάζια Σημαία; Δεν είναι απλώς ένα κομμάτι ύφασμα που ανεμίζει στο κύμα. Είναι πιστοποίηση ποιότητας: καθαρά νερά, οργάνωση και ασφάλεια με ναυαγοσώστες και υποδομές για όλους, αλλά και σεβασμός στο περιβάλλον. Κι όμως, αυτή η «μικρή» σημαία έχει τεράστια αξία, γιατί δίνει κύρος σε έναν προορισμό, φέρνει τουρίστες που ζητούν ποιότητα και στηρίζει την τοπική οικονομία.

Κι ενώ οι γείτονες τα κατάφεραν, εμείς μείναμε πίσω. Ο Δήμος Ζαχάρως φέτος πήρε τρεις Γαλάζιες Σημαίες (Ζαχάρω, Καϊάφας, Κακόβατος). Ο Δήμος Μεσσήνης είδε την παραλία Μπούκα να βραβεύεται. Ο Δήμος Καλαμάτας συνεχίζει την παράδοση με παραλίες όπως η Δυτική Παραλία και η Ανατολική Καλαμάτας που κάθε χρόνο διατηρούν το σήμα ποιότητας. Συνολικά η Μεσσηνία μετρά φέτος εννέα Γαλάζιες Σημαίες.

Και η Τριφυλία; Μηδέν.

Παρά το γεγονός ότι διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα παραλιακά μέτωπα της χώρας – πάνω από 20 χιλιόμετρα συνεχούς αμμουδιάς που ενώνεται φυσικά με τον Καϊάφα και φτάνει ως τις παραλίες της Κυπαρισσίας – δεν έχει καμία.

Δεν είναι θέμα μόνο γοήτρου. Είναι θέμα οργάνωσης, σχεδιασμού και βούλησης. Για να σηκώσεις Γαλάζια Σημαία δεν αρκεί η ομορφιά της φύσης. Χρειάζονται καθαριότητα και συνεχής παρακολούθηση των νερών, οργάνωση υποδομών, ναυαγοσωστική κάλυψη και δράσεις περιβαλλοντικής ενημέρωσης. Αν Ζαχάρω, Μεσσήνη και Καλαμάτα μπορούν να ανταποκριθούν, γιατί όχι κι εμείς;

Η Τριφυλία έχει ακτές που η φύση βράβευσε με γενναιοδωρία: απέραντες παραλίες, ιδανικά νερά, φωλιές της caretta-caretta. Αυτό που λείπει είναι η σφραγίδα ποιότητας που θα τις ανεβάσει εκεί που τους αξίζει.

Αφού έχουμε ήδη περάσει τα μέσα της σεζόν και χάσαμε την ευκαιρία για φέτος, ας κοιτάξουμε μπροστά. Τώρα είναι η ώρα να οργανωθούμε για το 2026. Γιατί μπορεί η Γαλάζια Σημαία να είναι μικρή, αλλά η αξία της για τον τόπο μας είναι μεγάλη».

Κ.Μπ.