Απεργία και συγκέντρωση εργαζομένων στην Καλαμάτα

Και καλεί τους εργαζόμενους σε συμμετοχή στην πανελλαδική απεργία της 1ης Οκτωβρίου και στη συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας, στις 10 το πρωί.

‘Οι εργαζόμενοι στον επισιτισμό και τον τουρισμό γνωρίζουμε από πρώτο χέρι ότι η πλειοψηφία των εργαζομένων στον κλάδο μας δουλεύει υπερωρίες και πολλοί ξεπερνούν τις 13 ώρες”, αναφέρει το συνδικάτο και παρατηρεί: “Πρόκειται για «διακαή πόθο» των εργαζομένων, όπως μας παπαγαλίζει η υπουργός Εργασίας ή μήπως οι μεγαλοεπειχειρηματίες της πόλης θέλουν να δουλέψουν με όσον δυνατόν λιγότερο προσωπικό; Δουλεύουμε ήλιο με ήλιο, για να κερδίζει ο μεγαλοεπιχειρηματίας και εμείς να παίρνουμε ψίχουλα. Στο αφήγημα περί «ελεύθερης και εθελοντικής» επιλογής του εργαζόμενου, τους απαντάμε πως καμία ελευθερία δεν έχει ο εργαζόμενος όταν ειδικά διαπραγματεύεται ατομικά, καθώς με όλους τους νόμους που είναι σε ισχύ, οι εργοδότες μπορούν να επιβάλλουν ό,τι θέλουν εκβιάζοντας τους εργαζόμενους”.

Το συνδικάτο δηλώνει ότι διεκδικούν, μεταξύ άλλων:

“Να αποσυρθεί το αντεργατικό νομοσχέδιο για τη 13ωρη δουλειά - σκλαβιά! 7ωρο- 5ημερο- 35ωρο για όλους! Κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων που κάνουν τον εργάσιμο χρόνο λάστιχο. Κατοχύρωση της Κυριακάτικης αργίας. Καμία εμπλοκή της χώρας μας στο μακελειό! Να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου σε όλη τη χώρα! Να γυρίσουν πίσω τα πλοία και το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων που βρίσκονται σε αποστολές στο εξωτερικό. Να φύγει τώρα η εταιρεία ισραηλινών συμφερόντων από το αεροδρόμιο της 120 ΠΕΑ. Λευτεριά στην Παλαιστίνη! Ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Άμεση διακοπή κάθε σχέσης της ελληνικής κυβέρνησης με το κράτος – δολοφόνο του Ισραήλ”.