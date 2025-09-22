6 στρέμματα έκαψε φωτιά στην Ασπροπουλιά

Κινητοποίηση σήμανε λίγο πριν τις 4 το μεσημέρι της Δευτέρας στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμάτας λόγω φωτιάς που ξέσπασε κοντά στο χωριό Ασπροπουλιά του Δήμου Καλαμάτας.

Αμεσα στο σημείο έσπευσαν 7 πυροσβεστικά οχήματα με 15 άνδρες, ενώ στην κατάσβεση συνέδραμαν τρία οχήματα και δύο βυτιοφόρα των δήμων Καλαμάτας και Μεσσήνης.

Μετά από δύο ώρες η φωτιά που ήταν σε δύσβατη περιοχή είχε τεθεί υπό μερικό έλεγχο, έχοντας κάψει 5 στρέμματα γεωργικής έκτασης με αρκετά ελαιόδεντρα και ένα στρέμμα με καλαμιώνες.

Κ.Ηλ.