Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2025 18:13

6 στρέμματα έκαψε φωτιά στην Ασπροπουλιά

Γράφτηκε από

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Κινητοποίηση σήμανε λίγο πριν τις 4 το μεσημέρι της Δευτέρας στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμάτας λόγω φωτιάς που ξέσπασε κοντά στο χωριό Ασπροπουλιά του Δήμου Καλαμάτας.

Αμεσα στο σημείο έσπευσαν 7 πυροσβεστικά οχήματα με 15 άνδρες, ενώ στην κατάσβεση συνέδραμαν τρία οχήματα και δύο βυτιοφόρα των δήμων Καλαμάτας και Μεσσήνης.
Μετά από δύο ώρες η φωτιά που ήταν σε δύσβατη περιοχή είχε τεθεί υπό μερικό έλεγχο, έχοντας κάψει 5 στρέμματα γεωργικής έκτασης με αρκετά ελαιόδεντρα και ένα στρέμμα με καλαμιώνες.
Κ.Ηλ.

Κατηγορία Κοινωνία
